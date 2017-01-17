Валерий Меладзе, называемый также "первым голосом России" и "последним романтиком", - один из тех исполнителей, чья популярность с годами лишь возрастает. Автор слов и музыки песен, исполняемых Валерием Меладзе — его брат Константин.

Творческий тандем братьев, шикарный голос редкого тембра одного и композиторский дар другого является образцом изысканного стиля и вкуса. Их уникальный творческий союз известен многим: совместно созданные песни стали незабываемыми хитами, которые не только занимают высокие позиции в чартах, но и остаются в сердцах миллионов поклонников.

На концерте в Юрмале прозвучат как давно полюбившиеся, ставшие классикой жанра композиции, так и новые песни. Каждая из них – это отдельная история, отдельный рассказ. Из этих историй – светлых и теплых, трогательных и печальных, пронзительных и драматичных – сплетено концертное полотно.

Сольный концерт Валерия Меладзе состоится 25 июля в юрмальском зале "Дзинтари".