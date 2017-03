Тимати — компас золотой молодежи, воплощение звезд нового поколения – амбициозных, напористых, бескомпромиссных и при этом чрезвычайно обаятельных. Сегодня Тимати — главный ньюсмейкер российской Hip-Hop и R'n'B сцены, один из самых востребованных исполнителей, чьи музыкальные проекты неизменно пользуются большим успехом, а песни моментально становятся хитами.

Тимати - создатель империи Black Star, музыкальный продюсер, актер и бизнесмен. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Snoop Dogg, Busta Rhymes, Diddy и его группой Diddy - Dirty Money, Xzibit, Mario Winans, Fat Joe, EVE, Craig David, Timbaland и Flo Rida. Тимати является обладателем многих российских и мировых наград. "Лучшая песня" и "Лучшее видео" (MUZ-TV), "Best Russian Artist" и "Best RnB Artist of Russia" ( World Music Awards) — вот лишь некоторые из них.

По словам Тимати, "На большой площадке есть возможность совместить творческий потенциал и новейшие технические возможности, а это все, что нужно настоящему артисту, которому есть что показать своим зрителям как в музыкальном и визуальном плане, так и с точки зрения эмоциональной составляющей. Большой сольный концерт – это лучшая на сегодняшний день возможность раскрыть самого себя перед слушателями, передать им свои эмоции и обменяться энергетикой!".

Билеты на концерт Тимати в "Дзинтари" 26 июля можно приобрести в кассах и на сайте Bilesu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.