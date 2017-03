25 июня в концертном зале "Дзинтари" основатель и солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Томас Андерс - певец, слава которого тянется еще с восьмидесятых, когда он был солистом группы Modern Talking. На большую сцену певец вышел под этим псевдонимом (его настоящее имя - Бернд Вайдунг) с синглом Judy. Начиная с 1984 года, когда мир услышал знаменитую песню You're My Heart, You're My Soul, ставшую в Европе синглом № 1 по итогам года, его достижения сменялись с невероятной быстротой. Впоследствии было выпущено 12 альбомов и 20 синглов, каждый из которых неизменно попадал в мировые чарты.

После распада музыкальной группы голос Томаса Андерса продолжил звучать на его сольных альбомах, первым из которых стал Different, следом за ним вышли Whispers, Down On Sunset, Barcos de cristal, Souled, This Time, Songs Forever и Strong (в 2010 году). Последний специально записывался для немецкого и российского рынка, где число фанатов Томаса Андерса очень велико.

Билеты в продаже в кассах сети Biļešu Serviss.