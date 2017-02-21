10 марта в 20:00 в Торнякалнской церкви в рамках ежегодных Дней Михаила Казиника в Риге состоится ночная мистерия "Безумные гении".

Ночные концерты в церкви – это творческое ноу-хау Михаила Казиника. Орган – это один из излюбленных инструментов музыканта, поэтому такие представления всегда окутаны магией музыки и удивительных музыкальных открытий. В 2016 году Михаил Казиник с успехом представил в ночную мистерию о борьбе Дьявола и Бога в классической музыке. Теперь на очереди новое событие и новая тема.

"На протяжении многих столетий человечество пытается ответить на один из важнейших вопросов. Гений - это безумие или представитель другого мира, - рассказывает о концерте Михаил Казиник. - Возможно, гению очень трудно совместить законы обыденного мира с той невероятной информацией, которую он получает и хочет передать человечеству. Чтобы защитить его. Защитить от чего? Мог ли бы мир существовать без музыки Шумана, Листа, Паганини и картин Ван-Гога, Эль Греко, Гогена? Чего лишился бы мир? Полоний говорит о Гамлете: "В его безумии есть своя система". О какой системе говорит Полоний? Что скрывается под маской сумасшедшего? Наш ночной концерт будет в высшей степени безумным. Но в нём будет своя система, которая откроет глубинные страницы великого искусства".

В мистерии принимают участие:

Вокал: Михаил Светлов (бас, США)

Скрипка: Андрей Чистяков (Россия)

Фортепиано: Станислав Соловьев (Россия)

Орган: Лариса Царькова, Ингуна Гринберга (Латвия)

Победители международного конкурса "Восходящие Звезды"

Как всегда, пребывание Михаила Казиника в Риге связано с обширной культурной программой, которая продлится с 7 по 16 марта. В эти дни пройдет международный конкурс молодых инструменталистов и вокалистов "Восходящие звезды 2017", а также концерты "Из Зальцбурга в Париж", "Ваш Сергей Рахманинов" и творческие семинары для педагогов в школе Exupery.