Билеты на музыкально-танцевальное шоу американской музыки "После Полуночи / after midnight", которое состоится в рижском Доме музыки Daile 8 апреля в 20:00 сейчас уже полностью распроданы, поэтому музыканты объявили о дополнительном показе - в 17:00.

Концертные шоу "После Полуночи / after midnight" уже прошли в Лиепае и Цесисе. Слушатели увидели яркие и неожиданные повороты сюжета, смелые и глубинные музыкальные интерпретации, красочное шоу и новаторский подход к сценическому искусству.

Концертное шоу повествует об играх подсознания, в которых мечты не подчиняются контролю разума. Скитания женской души через нежные, лирические, романтические, а также вызывающие, кокетливые эмоции раскрываются через многообразие музыки золотого века американского джаза и мюзиклов.

Джаз, кантри, буги-вуги, блюз, кино и мюзиклы вдохновили пианиста Андрея Осокина, певицу Катрину Гупало, исполнительницу танца модерн Габию Бириню и мастера ударных инструментов Элвиса Энделиса по-новому открыть американскую музыку слушателям Латвии.

В необычных интерпретациях прозвучат знаменитые мелодии и песни Мэрилин Монро, Нины Симон, Петси Клайн, Эллы Фицджеральд, Джулии Лондон, Джорджа Гершвина и других.

Билеты на дополнительный показ в рижском Доме музыки Daile 8 апреля в 17:00 доступны в кассах "Biļešu paradīze" и в интернете.