24 февраля в Риге и 25 февраля в Вентспилсе состоятся двухчасовые концерты Riga Stand Up.

Проекту Riga Stand Up в феврале исполняется год. За это время состоялись 5 больших концертов, 2 юмористических соревнования Riga Comedy Fight, а также около 20 "открытых микрофонов", в которых мог принять участие любой желающий и где артисты проверяли свой новый материал. В общей сложности, в проекте уже приняло участие более 50 артистов из Риги, Елгавы, Даугавпилса, Вентспилса, Вильнюса, Минска, Киева, Одессы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ташкента.

В концертах 24 и 25 февраля примут участие 9 профессиональных комиков из 4 стран: России, Украины, Беларуси и Латвии, в том числе финалисты последнего сезона Comedy Battle на ТНТ – Наталья Гарипова (Киев) и Павел Дедищев (Курск).