12 апреля отцы-основатели стиля грайндкор Napalm Death вернутся в Ригу с концертом в клубе Melnā Piektdiena.

Napalm Death заложили основы грайндкора и экстремального хэви-метал в середине 80-х. Этот коллектив возник в начале 80-х в Бирмингеме. На начальном этапе своей деятельности Napalm Death были школьной панк-группой, давая изредка концерты и записывая подвальные демо-записи. К активной деятельности музыканты вплотную приступили в 1986-м, когда к группе присоединился ударник Мик Харрис, и коллектив направил свои творческие амбиции в сторону трэш-метала. Группа быстро довела скорость своих музыкальных номеров до предела – и так родился новый жанр в музыке, получивший название "грайндкор".

С начала 90-х музыканты не знают поражений – несмотря на то, что группа время от времени слегка меняет свой музыкальный курс, записывая то традиционно металлические альбомы, то работы с уклоном в дэт или грайндкор. Лишь одно остается неизменным – зашкаливающий уровень агрессии и высочайшего профессионализма в музыке.

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