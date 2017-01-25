14 февраля в клубе Melnā Piektdiena выступит шведская группа Soilwork, исполняющая мелодичный дэт-метал.

Группа Soilwork была образована в 1996 году и поначалу носила название Inferior Breed (англ. "низменная порода"). Как объяснил вокалист группы Бьорн Стрид, их саунд в то время находился под влиянием таких известных коллективов, как Pantera, Meshuggah и Carcass. В конце 1996 года коллектив поменял название на нынешнее, что в музыкальном плане ознаменовалось сменой направления на более мелодичную музыку.

В обновлённом составе Soilwork отправляются в своё первое турне с такими коллективами как Darkane, Naglfar и дет-металистами из Бразилии — Krisiun. После выхода альбома The Chainheart Machine (2000) группа подписывает контракт с немецким лейблом Nuclear Blast, специализирующимся на европейской метал-музыке. Новый контракт позволяет им отправиться в турне со звёздами дет-металической сцены Defleshed, Cannibal Corpse и Dark Tranquillity. После следующего альбома A Predator Portrait (2001) коллективу выступает в туре с группами Annihilator и Nevermore, а также на фестивале в Германии Wacken Open Air Festival.

Всего за время своего существования группа выпустила 11 студийных альбомов, последний из них, Death Resonance, вышел в прошлом году.

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