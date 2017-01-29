В рижском "Доме Москвы" с 4 по 23 февраля пройдут Дни российского кино. Будут показаны премьеры фильмов "Коллектор", "Викинг" и "28 панфиловцев".

Фильм "Викинг" (исторический фильм)

4 февраля - 15.00

5 февраля - 14.00

Pежиссер : Андрей Кравчук

В ролях: Даниил Козловский, Светлана Ходченкова, Артур Смоляков, Владимир Епифанцев и другие.

Длительность - 138 минут.

Российский исторический художественный фильм, повествующий о приходе в X веке к власти на Руси русского князя Владимира Святославича - будущего "крестителя Руси"

Раннее Средневековье. После смерти Святослава, объединителя Киевскoй Руси, страна осталась во власти трех его сыновей: братьев Ярополкa, Олега и младшeго братa- Владимира. Правящий род в раздоре. Князя Ярополка обвиняют во внезапной смерти его брата Олега, и по закону за пролитую кровь мстить ему должен младший брат. Владимир отказывается от мести, и отступает на север, к Ледяному морю, где выживают только викинги. Но ненадолго...

Идея создания фильма "Викинг" зародилась у режиссера Андрея Кравчука еще в 2008 году. На премьере фильма "Адмиралъ" Кравчук поделился со своей идеей с продюсером Анатолием Максимовым. Спустя некоторое время началась работа над сценарием, которая длилась более 7 лет. В основу сюжета легла "Повесть временных лет"

После утверждения на главную роль в фильме Данилы Козловского, актер начал готовиться к съемкам. Козловский вместе с остальными актерами учился историческому фехтованию и езде на лошадях. Светлана Ходченкова, сыгравшая в фильме роль Ирины – жены Ярополка посещала греческие монастыри и наблюдала за монахинями. Александра Бортич, сыгравшая дочь князя полоцкого Рогнеду, училась борьбе на ножах.

Фильм "Коллектор" (драма), 2016 год

4 февраля - 13.15

Режиссёр Алексей Красовский

В главных ролях: Константин Хабенский , Евгений Стычкин, Ксения Буравская, Полина Агуреева, Кирилл Плетнёв.

Длительность - 74 минуты.

Артур — мастер своего дела. Работая только с крупными должниками, он находит всю их подноготную и эффективно использует против них. Он никогда не прибегает к банальным методам, его конек — психологическая атака. Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку, выводить из равновесия и так допекать своих клиентов, что они готовы вернуть все, только бы никогда больше не слышать его голос.

Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скандальное видео с его участием, и от него мгновенно отворачиваются друзья и коллеги. Под угрозой оказывается не только его репутация, но и жизнь. Теперь у коллектора есть всего одна ночь, чтобы найти того, кто загнал его в угол.

Фильм получил две награды на фестивале "Кинотавр" в Сочи: приз за работу оператора (Денис Фирстов) и приз за лучшую мужскую роль (Константин Хабенский).

Фильм "28 панфиловцев"

23 февраля - в 14.00 и 18.30

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа

В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, и другие.

Длительность - 121 минута.

16 ноября 1941 года панфиловцы приняли бой, которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны. В этом бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, встали на пути немецкого танкового батальона. И остановили его. Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву.

35 тысяч человек вложили в него свои деньги. Собрали — 33 521 632 рублей, фильм был снят частично на эти деньги.

На просмотр фильма будут приглашены ветераны ВОВ и боевых действий в горячих точках, ученики рижских школ. Все ветераны ВОВ и боевых действий в горячих точках приглашаются на просмотр фильма в 14.00. Пригласительные билеты можно будет получить у руководителей общественных организаций после 20 января.