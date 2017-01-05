7 января в юрмальском концертном зале "Дзинтари" (малый зал") состоится концерт на русском языке с участием пианиста Вестардса Шимкуса и актера Рижского русского театра имени Михаила Чехова Максима Бусела. Начало представления под названием "Novecento" - 19.00.

На концертном представлении Novecento режиссер Дмитрий Петренко приглашает слушателей всмотреться в самих себя, с помощью итальянского мастера длинных монологов Novecento ("Тысяча девятьсот") Алессандро Барикко - писателя и дипломированного философа, в юности много думавшего о музыке и писавшего о ней книги.

В книге можно найти рассказ о судьбе необычного музыканта, который вырос на корабле и никогда с него не сходил на сушу. Роль музыканта-пианиста исполнит латвийский пианист Вестардс Шимкус, роль рассказчика доверена актеру Рижского русского театра Максиму Буселу.