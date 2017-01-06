C 8 января по 4 февраля в трех различных залах Латвии состоятся концерты дополнительного тура программы "100 лет с Эдит Пиаф".

"100 лет с Пиаф" - неординарное концертное представление, соединение классической музыки и французского шансона, посвященное творчеству великой французской певицы Эдит Пиаф.

Это первый совместный проект пианиста Латвии Андрея Осокина и пианистки и певицы Катрины Гупало. Программа концерта объединяет легендарные хиты Пиаф и музыку её времени - произведения Равеля, Сати, Стравинского, Мессиана, стирая границы между музыкальными жанрами и расширяя рамки классического концерта до театрального представления.

В рамках вселатвийского тура в 2016 году программа прозвучала в 12 городах Латвии (запись самых ярких мгновений рижского концерта в рижском Splendid Palace можно посмотреть здесь).

Критики высоко оценили работу Катрины Гупало и Андрея Осокина, отметив "профессиональность воплощения замысла и разносторонность творческой концепции". По многочисленным просьбам слушателей музыканты решили дать ещё три представления этой концертной программы.

8 января концертное представление "100 лет с Пиаф" пройдет в поместье Лузнава около Резекне (билеты можно приобрести в кассах и интернете), 31 января - в Вентспилсе в Jūras vārti, 4 февраля - в поместье Малпилс (билеты можно приобрести в самом поместье а также зарезервировать по телефонам 67102555 и 26666600).