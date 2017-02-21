4 марта в Риге в Большой гильдии состоится вечер медитативного настроя в ритмах фламенко с участием босоногого исполнителя - гитариста Оттмара Либерта.

Либерт родился в 1959 году в Кельне, его отец – китаец, мать – венгерка. На гитаре юный Оттмар начал играть в 11 лет. Путешествуя по Европе и Азии, он впитал традиции всех стилей музыки.

В молодости Оттмар исполнил мечту о рок-н-ролле в родной Германии, затем – в Бостоне, и переехав в американский Санта Фе (штат Нью-Мексико), где в 1989 году основал группу Luna Negra. Так Либерт положил начало новому стилю музыки Nouveau Flamenco: в нем смешиваются фламенко, джаз, bosa nova, медитации индуистов и музыка других стилей.

Сам музыкант говорит, что фламенко – это музыка, которая одновременно романтична и опасна; это в столь же большой степени отношение, как и жанр.

С 1989 года Оттмар Либерт издал 39 золотых и платиновых альбомов в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Является обладателем пяти номинаций Грэмми, сотрудничал с такими певицами мирового уровня как Селин Дион и Дайана Росс.

"Музыка как океан, и ощущения как плот", - так можно было бы охарактеризовать первый концерт Либерта Риге в 2009 году. От эмоциональных кульминаций, перебегая по выстукиваемым по корпусу гитары ритмам, до приятно успокаивающих и нейтральных мелодий, которые снова ускоряются по подъемам сложных рифов и вариаций. В последний раз гуру фламенко посещал Латвию весной 2015 года.

Билеты на предстоящий концерт Оттмара Либерта в Риге 4 марта 2017 года можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.