15 марта в Риге в Большой гильдии с программой "Звезда любви" выступит виртуозный исполнитель романса, народный артист России Олег Погудин.

В репертуаре Олега Погудина – около тысячи произведений, которые он исполняет на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, грузинском, украинском и греческом языках.

А одна из питерских радиостанций наградила певца неофициальным званием "серебряный голос России". Погудин вначале сопротивлялся, но слово уже вылетело и журналисты его подхватили. Потом и сам Олег махнул рукой, услышав в нём отзвук своего любимого Серебряного века поэзии.

"Я не выбирал романс, это он меня выбрал. Ещё в детстве я почувствовал родной язык, с удовольствием пел романсы "Гори, гори, моя звезда", "Ямщик, не гони лошадей". Романс – это воздух, которым я дышу всю жизнь. Остальные направления в жанре лирической песни, будь то песни Вертинского и Окуджавы, или французские, итальянские – это ещё и серьёзная работа, это проникновение в особенности стиля, характера", - убежден артист.

У Олега Погудина – своя аудитория, для которой мелодия и поэтическое слово в романсе одинаково значимы. Мысль, продиктованную сердцем, этот исполнитель превращает в музыкальный образ, в каждое выступление – в неповторимую встречу, где ведется диалог о главных смыслах бытия.

Имея актерское образование, он строит свои выступления по драматургическим законам. В романсе непременно передает драму конкретного человека. По мнению Погудина, именно "здесь можно говорить о лирическом герое, о какой-то истории, сюжете: всякий романс можно назвать песней о любви".

Каждую песню он преподносит как маленькую историю, где содержание определяют атмосфера, настроение, эмоциональный посыл. Поэтому погудинские концерты так мало похожи друг на друга – они зависят от ситуации, зрительских вопросов.

Концерт Олега Погудина состоится в Большой гильдии, начало - 19.00. Билеты на концерт в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss.