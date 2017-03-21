6 апреля в Доме конгрессов пройдет необычное шоу, в котором выступят мастер армянского дудука Аргишти вместе с художницей Эбру (искусство рисования на воде) из Санкт-Петербурга Ольгой Кауровой.

Аргишти получил академическое музыкальное образование в Петербурге, после чего продолжил обучение в Ереванской консерватории у одного из лучших дудукистов современности – Геворга Дабагяна, который известен в Армении не меньше, чем маэстро Дживан Гаспарян. В 2008 году Аргишти начал свою сольную карьеру.

Полуторачасовое шоу "Голоса подсознания" – это максимальная свобода воды и музыки. В программе охватываются самые сокровенные и важные моменты в жизни каждого человека: семья, дом, одиночество, объединение, дело жизни, любовь, разлука, счастье, эго, страхи и радость преодоления преград.

Билеты можно приобрести в кассах Bilesuserviss.