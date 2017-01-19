5 февраля в Большой Гильдии пройдет концерт известной исполнительницы романсов Евгении Смольяниновой.

Концерт посвящен Александру Вертинскому, но певица исполнит также и другие песни и романсы из своего репертуара - "Пусть приснится рай" и "Замело тебя снегом, Россия", "На сопках Маньчжурии" и пастернаковское "Свеча горела на столе".

Среди многих сегодняшних исполнителей Евгения Смольянинова стоит особняком. Она одинаково далека и от показной, бьющей себя кулаком в грудь разудалой народности, и от академической строгости, и от того шансона, который принял исключительно тюремно-блатную окраску.

При этом Смольянинова называет себя традиционной певицей, считая, что продолжает традиции тех великих певиц, которые пели и фольклорные песни, и романсы, и духовную музыку. Своими учителями она называет Анастасию Вальцеву и Надежду Обухову, а также народных исполнительниц, простых крестьянок, которые пели песни своей деревни, своего края.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах сети Biļešu serviss.