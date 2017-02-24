25 марта в клубе Melnā Piektdiena пройдет концерт, посвященный русским артистам XX века Виктору Цою, Сергею Бодрову-младшему, Владимиру Высоцкому и Игорю Талькову.

Выбор героев вечера организаторы объясняют тем, что это культовые личности, творчество которых до сих пор помнят, уважают, любят. Также этот год мог бы стать юбилейным для Виктора Цоя. 21 июня ему могло бы исполниться 55 лет.

В концерте примут участие Тамара Рутковская, группы ППШ, Rest'Art, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АлекСаш & co. Они исполнят кавер-версии известных песен Цоя, Талькова и Высоцкого, а также композиции из фильмов Сергея Бодрова.

Билеты можно приобрести в кассе клуба перед концертом, цена - 3 евро.