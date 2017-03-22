29 марта в 19:00 в церкви св. Павла состоится уникальный концерт. В дуэте с органом будет звучать необычный, редкий инструмент – терменвокс.

Терменвокс изобретен гениальным советским физиком Львом Сергеевичем Терменом, который вошел в историю мирового шпионажа как создатель эндовибратора - беспроводного устройства, с помощью которого восемь лет прослушивался кабинет посла США в Москве.

В исполнении российской исполнительницы Олеси Ростовской и органистки Елены Приваловой-Эпштейн прозвучат мелодии, вошедшие в золотой фонд классической музыки, и современная музыка. Стоит отметить, что терменвокс интересно не только слушать, но и крайне любопытно наблюдать за своеобразным танцем рук исполнителя.

Перед концертом - вступительное слово на русском языке, в котором Елена и Олеся расскажут интересные факты о терменвоксе.

Вход за пожертвования.