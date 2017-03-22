Терменвокс изобретен гениальным советским физиком Львом Сергеевичем Терменом, который вошел в историю мирового шпионажа как создатель эндовибратора - беспроводного устройства, с помощью которого восемь лет прослушивался кабинет посла США в Москве.
В исполнении российской исполнительницы Олеси Ростовской и органистки Елены Приваловой-Эпштейн прозвучат мелодии, вошедшие в золотой фонд классической музыки, и современная музыка. Стоит отметить, что терменвокс интересно не только слушать, но и крайне любопытно наблюдать за своеобразным танцем рук исполнителя.
Перед концертом - вступительное слово на русском языке, в котором Елена и Олеся расскажут интересные факты о терменвоксе.
Вход за пожертвования.