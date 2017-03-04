7 марта в Малой Гильдии рижан ждет встреча с музыкой Сергея Рахманинова. Известные и забытые романсы великого русского композитора исполнит бас Михаил Светлов. Партия фортепиано – лауреат международного конкурса им. Чайковского Станислав Соловьев. Программа концерта приурочена к 145-летию со дня рождения композитора.

Некоторые романсы прозвучат в исполнении баса впервые. Название концерта позаимствовано из знаменитого романса Рахманинова "Письмо К.С. Станиславскому". Блистательный пианист Станислав Соловьев выступит с сольным исполнением нескольких прелюдий композитора. Вступительное слово – Михаил Казиник.

Михаил Светлов – всемирно известный русский бас, солист Метрополитен-Опера (Нью-Йорк), Большого театра России. Часто выступает в США и Канаде. Пел Мефистофеля ("Фауст") в Хьюстонской опере, Дона Базилио ("Севильский цирюльник"), Спарафучиле ("Риголетто") в Опере Монреаля. В Большой опере Флориды спел Бориса Годунова и Варлаама ("Борис Годунов"), Гремина ("Евгений Онегин"). В Нью-Йорк сити опере спел Дона Базилио ("Севильский цирюльник"), Командора ("Дон Жуан") и другие партии. Творчество Михаила Светлова неразрывно связано с именем Сергея Рахманинова. Так, в прошлом году певец получил награду Национальной Оперной Академии в США за исполнение роли Алеко в оперном театре Бостона. За запись арии Барона в опере "Скупой рыцарь" певец был отмечен наградой "Телерама" во Франции.

Билеты в кассах www.bilesuserviss.lv