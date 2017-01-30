25 февраля в Доме музыки "Дайле" состоится единственный в сезоне сольный концерт латвийского пианиста Андрея Осокина в Риге.

На этом концерте пианист также представит публике свой первый студийный альбом "Dedication" ("Посвящение"), записанный в сотрудничестве с крупнейшей польской звукозаписывающей компанией DUX Recording Producers.

В альбом "Посвящение" вошли крупнейшие фортепианные произведения композиторов-романтиков – посвященная своему другу Ференцу Листу вдохновенная Фантазия Роберта Шумана, и написанная "в ответ", посвященная Шуману величественная Соната Листа си минор. Представлены также знаменитые "Сны Любви" Листа и Романс Шумана, а завершает альбом единственный совместный опус двух творцов – "Widmung – Liebeslied" ("Посвящение – Любовная Песнь").

В концерте прозвучат фортепианные шедевры, вошедшие в золотой фонд мировой музыки: "Ромео и Джульетта перед разлукой" Прокофьева, Интермеццо соч.117 Брамса, Ларго из Концерта Баха в переложении Андрея для фортепиано соло и сейчас уже наиболее известный не как третья часть Бергамасской сюиты, а как часть саундтрека к кинематографической саге "Сумерки" – "Лунный свет" Дебюсси.

Также будут исполнены произведения латышских авторов – учителя Прокофьева по Петербургу и основателя латвийской академии музыки Язепа Витола, Вольфганга Дарзиня и, посвященная Андрею масштабная сюита нашего современника, выдающегося композитора Артура Маската, отмечающего в этом году свой 60-летний юбилей.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu paradīze и в интернете. Школьникам, студентам и пенсионерам - скидка 50%.