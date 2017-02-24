18 апреля в клубе Melnā Piektdiena состоится концерт шведской группы PAIN. В Ригу коллектив привезет новую концертную программу в поддержку нового альбома "Coming Home".

PAIN (Electronic/Industrial/Techno Metal) — это оригинальный авторский проект музыканта, вокалиста и гитариста группы Hipocrisy Петера Тагтгрена, успевшего завоевать славу, благодаря слиянию музыкальных стилей индастриал и техно. В Швеции Тагтгрен — один из самых уважаемых и авторитетных представителей шоу-бизнеса. На церемонии награждения Swedish Metal Awards 2008 в номинации "Лучший шведский метал-альбом" победил PAIN с альбомом Psalms of Extinction (2007).

"Музыка для меня всё. Я пережил из-за неё два развода и целую кучу прочего дерьма, но она до сих пор является для меня самым важным в жизни. Я предпочитаю её всему остальному". Таковы слова 40-летнего Петера Тагтгрена – музыканта, продюсера и креативного лидера PAIN. За время своей карьеры он успел создать и возглавить три группы – Hypocrisy, The Abyss и PAIN, а также продюсировать такие известные метал-группы, как Celtic Frost, Children of Bodom, Dimmu Borgir, Immortal и др. В 2015 году свет увидел совместный с Тилем Линдеманном (Rammstein) метал-проект Lindemann.

9 сентября 2016 года свет увидела новая пластинка, которая получила название "Coming Home". В записи принял участие Йоаким Броден из группы Sabaton. Партии ударных исполнил 17-летний Себастьян Тагтрен, сын Петера.

Билеты на концерт можно приобрести на портале ticketshop.lv, а также в кассе клуба день концерта. Стоимость билета — 18 евро.