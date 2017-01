6 апреля в Риге с единственным концертом в странах Балтии выступит американский дуэт Phantogram. Концерт в зале Palladium состоится в поддержку их последнего альбома "Three".

Phantogram в 2007 году основали друзья детства Джош Картер и Сара Бартел. Свой музыкальный стиль они характеризуют как комбинацию электронного рока, попа и трип-хопа.

За 10 лет у Phantogram вышли три полноценных студийных альбома, а наиболее известными композициями являются When I'm Small, Mouthful Of Diamonds, Black Days Out, Fall In Love, As Far As I Can See, Don’t Move и You Don’t Get High Me Anymore из нового альбома "Three".

Параллельно Phantogram Сара и Джош сотрудничали с Big Boi из Outkast, Skrillex, The Flaming Lips и даже Майли Сайрус.

До сих пор в Латвии группа выступала только один раз, в 2014 году на большой сцене фестиваля Positivus.

Билеты поступят в продажу 13 января в сети Biļešu serviss, стартовая цена - 29 евро.