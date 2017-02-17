Обладатель премии Grammy Latino, гитарист и композитор Кике Синези и виолончелист Руслан Виленский выступят 4 марта в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства в рамках серии концертов Vilensky Live.

Кике Синези получил своё признание за невероятное умение сочетать традиционную аргентинскую музыку и современный джаз. Музыкант создал собственный художественный стиль и видение, совместив традиции латиноамериканской гитары и джазовую гармонию, а также внеся в свою манеру игры перкуссионные элементы. Происхождение Синези очень повлияло на звучание и стиль его музыки, которое выражается в сложных размерах такта и уникальной фразировке. На своих концертах он использует семиструнную испанскую гитару, гитару пикколо и чаранг.

На концерте в Риге Синези выступит с виолончелистом Русланом Виленским, создателем и продюсером проекта Vilensky Live, в рамках которого в Риге уже выступили выдающиеся музыканты Пабло Зиглер и Паоло Руссо.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.