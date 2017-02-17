19 февраля в Nabaklab выступит российская synthpop/technopop группа "Электрофорез".

"Электрофорез" практически не поддаётся жанровым классификациям. Ее участники используют в своей музыке практически все возможные стили. Но куда бы они не двигались – минималистичный электропоп, резкий танцевальный синтетический панк, шаги в сторону техно, неизменным остаётся одно — их эксцентричная лирика.

За годы существования группа добилась превосходных результатов. Журнал Interview назвал "Электрофорез" главной группой петербургского андеграуда, на их песню "Эшафот" сделали ремикс американцы Xiu Xiu, а песня "Всё Было Так" стала главной темой фестивального фильма "Городские птички".