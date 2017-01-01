12 и 13 января в рижском кафе "Ленинград" выступит известный питерский музыкант Евгений Лазаренко (группа "МультFильмы").

У рижан есть возможность увидеть Евгения в двух ипостасях. 12 января он выступит с лекцией "Химия популярной музыки", где расскажет о процессе восприятия музыки человеческим мозгом и покажет, почему песни становятся хитами.

А 13 января Евгений покажет сольную программу: споет из своего, пройдется по золотому периоду ньювейва от The Cure до Depeche Mode, и завершит репертуаром групп ленинградской школы.

Начало лекции 12 января в 20 часов. Начало новогоднего концерта 13 января в 21 час. Вход свободный.