21 марта в Риге в Большой гильдии выступит яркий представитель стиля нового фламенко Джесси Кук со своей группой.

На его творчество повлияло особое место в Камарге, на юге Франции. Здесь, в Арле, его отец, кинорежиссер на пенсии, провел последние 10 лет своей жизни. Здесь Джесси проводил многие летние каникулы, гуляя по улицам, заполненным цыганами, впитывая атмосферу и слушая солиста фламенко-группы "Gipsy Kings" Николя Рейес, который жил рядом.

Джесси родился в Париже в 1964 году, и уже в возрасте трех лет мальчик начал тренькать на игрушечной гитаре, стараясь воспроизвести мимику гитариста Манита де Плата, который тоже жил в Камарге. Этот исполнитель - легенда цыганской гитары, который стал известен, благодаря своей дружбе с Пикассо. После развода родителей мальчик отправился с матерью и сестрой в Канаду. Скоро мать открыла в своем сыне музыкальный талант, что превратилось в обучение в Eli Kassner Guitar Academy.

"Окружающие часто употребляли в детстве этот термин "виртуозный". Я не уверен. Однозначно, я не был из тех детей, которые прилипали к сцене и волновали толпу. Я был слишком недисциплинированным, никогда не повторял заданного арпеджио. Всегда играл то, что хотел играть. Я быстро учился и затем наслаждался этим", вспоминает Джесси Кук.

Неформальные джем-сессии в доме отца и участие в ежегодном фестивале цыганской музыки Сенмари де ла Мер помогли отточить мастерство. Кук записал восемь студийных альбомов и объехал весь мир, знакомясь с мировыми музыкальными традициями, которые он смешал в своем неповторимом стиле, называющемся фламенко румба. В дополнение к концертам и участию в значимых фестивалях, он выступал на разогреве у Б.Б. Кинг, Рей Чарль и Диана Кролл.

Джесси обладает бесчисленными международными наградами, но не это движет им. Именно выступление на концертах позволяет крови течь быстрее и он находится еще в начале своего пути.

Кук получил серебро (Acoustic Guitar magazine Player's Choice Award) как лучший гитарист фламенко, тогда как золото досталось его идолу, уже покойному, Пако де Лусия.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.