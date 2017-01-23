27 января в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства в рамках серии концертов Vilensky Live выступит известная джазовая пианистка Катя Сурикова (Великобритания) и виолончелист Руслан Виленский (Германия, Латвия).

Сурикова отличается изысканным стилем игры на фортепиано и потрясающим чувством свинга. Она не только исполняет джаз в своей уникальной манере, но и пишет свою музыку, а также работает аранжировщиком, композитором и преподавателем. Какую бы музыку ни играла Катя Сурикова, на её концертах царит поистине джазовая атмосфера.

На концерте в Риге Сурикова выступит с виолончелистом Русланом Виленским. Одновременно с карьерой классического музыканта Руслан создал и продюсирует международные музыкальные проекты с легендой "танго нуэво" Пабло Зиглером, выдающимся аргентинским гитаристом Кике Синези, бандонионистом и композитором Паоло Руссо.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss.