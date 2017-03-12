20 марта 2017 года в Риге на сцене Дома Конгрессов выступит Народный артист России, певец и саксофонист, композитор и аранжировщик Александр Серов. Он представит программу "Береги любовь!".

Поколения сменяют друг друга, но песни Александра Серова с 80-х и 90-х годов остаются в числе самых популярных композиций. На протяжении десятилетий вечные хиты "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Как быть" посвящают своим возлюбленным тысячи поклонников.

Песни Серова наполнены страстью и широкой гаммой чувств — от самых откровенных, до самых интимных и скрытых. Они помогают слушателям по-новому взглянуть на самих себя и свою жизнь. Невероятно чувственная манера исполнения и мощнейшая сила голоса делает каждую песню Александра Серова уникальным произведением.

Александр Серов отмечает: главное - чтобы его песни приносили радость. Не важно, где выступает певец — в огромном зале или в скромном доме культуры, на любой сцене он поет, отдавая публике всего себя.