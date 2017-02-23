28 февраля в Риге в киноконцертном зале Splendid Palace состоится концерт мистического звука "Ocean of Choice" - Tone of Life & Sound Mystery.

Зрителей приглашают на необычное трансформационное путешествие с Музыкальной мистерией, сотканной из звуков удивительных инструментов и человеческого голоса.

Во время Мистерии будет звучать целая палитра гонгов, среди них величной 160 см Mother Earth & Father Sky Cosmo гонги, а также целый ряд этнических и современных инструментов. Глубинный вокал поможет попасть в пространство глубокого спокойствия и расслабления, раствориться в океане звука, в котором все становиться возможным.

Мистерия Звука - это глубинное погружение в живом звуке, путешествие в пространство космических вибраций. Тонкие вибрации удивительных инструментов задевают самые чувствительные струны человеческой души, унося в мир мистических переживаний.

Во время концерта–мистерии будет звучать целая плеяда гонгов, кристальные чаши, монохорд, сантур, флейты, бубны, свистки и флейты перуанских индейцев. Симфонию звука дополнят космические звуки электрической гитары и пианино, а также изумительный вокал.

Состав участников концерта:

Том Солтрон (Польша) - гонг-мастер, музыкант-мультиинструменталист, ученик Дона Конро, глубоко изучает и практикует Гонг-медитацию с 2002 года, проводит обучающие курсы по всему миру. Совместно с Доном основал производство потрясающих Гонгов.

Эбби Дельсоль (Аргентина) - звукотерапевт, Гонг-мастер, опытный практик йоги, учитель Гонг-йоги, музыкант, исполнительница мантр и духовной музыки, обучается у Дона Конро с 2004 года.

Алисия и Ричард Эйлякас (Литва) - известные Гонг-мастера, звуко-терапевты. Ведущие семинаров и мастерских, пионеры терапии Звуком в странах Прибалтики. Проводят сеансы "Купания в звуках Гонга", концерты "Мистерии звуков Вселенной", медитации, терапевтические и творческие мастерские. Учредители студии психологии "Искусство быть" (menasbuti.lt).

Супруги Эйлякас играют на многих архаических и современных инструментах, интуитивно создавая медитативную и релаксационную музыку, знаменитым Гранд Гонг мастером Доном Конро называемую "джазом свободной души" (free spirit jazz). Они верят, что раскрытие внутреннего Творца есть та великая трансформационная сила, которая не только развивает творческий потенциал, но и нас ведет, лечит и вдохновляет к жизни.

Начало концерта в Splendid Palace - 19.00. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - из архива организаторов концерта.