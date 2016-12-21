14 января 2017 года в Латвию вновь приедет известный Московский фольклорный цыганский ансамбль "ИЛО". Концерт состоится в рижском Доме Конгрессов.

Рижских зрителей ждет встреча с артистами, хорошо знакомыми по фильмам "Очи черные" (с Марчелло Мастроянни в главной роли), "Загадочный наследник" (с Иннокентием Смоктуновским), "Табор уходит в небо". Ансамбль "ИЛО" с яркой солисткой Натальей Бузылевой покорил публику во Франции, Италии, Германии, Испании, Норвегии.

Фольклорный цыганский ансамбль "ИЛО" выпустил четыре диска - "Цыганское сердце", "Душа", "Наташка", "Воскресение". Некоторые произведения из этого диска вошли в диск из серии "Золотая коллекция", оказавшись в одном ряду с такими известными исполнителями, как Варя Панина, Ляля Черная, Николай Сличенко. В Германии вышел диск под названием "Лучшие песни цыган мира", в который также вошли произведения ансамбля "ИЛО".

Московский ансамбль неоднократно становился дипломантом международных цыганских фестивалей. "ИЛО" придерживается цыганских традиций, возрождает и исполняет народные таборные цыганские песни, старинные романсы, танцы кочевых цыган.

"ИЛО" уже выступал в Латвии, но предстоящий концерт станет для артистов ансамбля особенным. Именно с Латвией связано начало их нового жизненного этапа. В 2016 году артисты успешно прошли курс в Международной Академии по управлению весом VITALITY LAVIA.

По словам художественного руководителя ансамбля Николая Васильева, "результат, которого я достиг за три недели пребывания в Академии, превзошел все мои самые смелые ожидания. Можно сказать, родился заново. Я даже стал танцевать, чего не делал уже давно, и что с удовольствием продемонстрирую на сцене".

Фото - пресс-служба организаторов концерта.