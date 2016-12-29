8 января в Рижской церкви Лютера (Торнякалнской) пройдет концерт "Православные рождественские песнопения". Православный камерный хор "Благовест" под управлением Александра Брандавса исполнит духовные произведения выдающегося российского дирижера, композитора, пианиста и педагога Николая Голованова (1891-1953).

Николай Голованов - лауреат четырех (!) Государственных премий первой степени, прошел путь от бедной мещанской семьи до главного дирижера Большого театра, прославившегося своим железным характером, бескомпромиссной дисциплиной и жестким стилем работы. Будучи человеком глубоко религиозным, Голованов как до, так и после Октябрьской революции писал духовную музыку. Но послереволюционные произведения по понятным причинам писались, что называется, "в стол". Этот бесценный клад был обнаружен уже после смерти композитора.

В столе Голованова, в его московской квартире в Брюсовом переулке (с 1969 года – Музей-квартира Н.С. Голованова, отдел Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки) были найдены нотные тетради, содержащие нескольких десятков духовных произведений Николая Семёновича, разделенных на 4 опуса. Обнаруженные произведения 1910-1950 годов были опубликованы в 2004-м как "Духовные произведения для смешанного хора a capella". Упомянутый сборник является первой публикацией этих духовных произведений и в настоящее время в продаже отсутствует.

Творчество Николая Голованова до сих пор не было широко известно в Латвии – в Латвийской Национальной Библиотеке доступны ноты считанных его дореволюционных произведений. На концерте 8 января хор "Благовест" исполнит композиции из рождественского цикла, а также из "Юношеских тетрадей". Эти произведения технически сложны и требуют от хора опытности, а также вдохновения, чтобы передать задуманную автором гармонию.

Помимо произведений Голованова, на концерте будет впервые исполнено новейшее музыкальное произведение Георга Пелециса, посвященное хору "Благовест", - "Псалом № 150". Также прозвучат традиционные рождественские песнопения Рахманинова, Бортнянского, Зиновьева и Дилецкого.

Хор "Благовест" - лауреат многих международных хоровых конкурсов и фестивалей, ежегодно гастролирует за пределами Латвии. Только в 2016 году с ежегодного Международного фестиваля церковной музыки в Гайновке (Польша) "Благовест" привез домой две награды – диплом хору за 1-е место в категории академических хоров, а также индивидуальная награда основателю и бессменному художественному руководителю хора Александру Брандавсу как лучшему дирижеру. Хор осуществил ряд совместных проектов с известными солистами, хорами и композиторами как в Латвии, так и за рубежом. Основатель и дирижер "Благовеста" Александр Брандавс окончил Латвийскую музыкальную академию им. Язепа Витолса и служит регентом в Рижском Свято-Троицком храме в Задвинье.

В концерте также примет участие детский хор "Accolada" под руководством дирижера Оксаны Черкасовой.

Билеты на концерт можно приобрести здесь.