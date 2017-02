29 сентября в концертном залe Palladium выступит британская фолк-рок, блюз и инди-группа Fink. Латвию трио посетит в рамках тура в поддержку своего нового альбома, который выходит этой весной.

Лидером группы является композитор, певец, гитарист, диджей и продюсер Фин Гринолл. В 90-х после окончания университета Гринолл активно занимался продюсированием музыки различных жанров для ряда лондонских рекорд-лейблов, а также работал диджеем. В начале 2000-х под псевдонимом Финк выпустил дебютный альбом Fresh Produce в стиле электронной музыки и эйсид-джаз. Второй альбом Bisquits for Breakfast (2006), записанный вместе с Гаем Уиттакером (бас-гитара) и Тимом Торнтоном (ударные), был уже более роковым, с преобладанием гитарной музыки.

Параллельно работе в трио Фин Гринолл продолжает сотрудничество с рядом артистов в качестве продюсера и композитора. Он сотрудничал с John Legend, Banks, Professor Green и рядом других. Гринолл является соавтором песни Эми Уайнхаус Half Time, которая в записи вышла уже после ее смерти.

На данный момент у группы 7 студийных альбомов, из которых наиболее коммерчески успешными оказались Perfect Darkness (2011) и Hard Believer (2014). Самыми известными хитaмы являются Looking Too Closely, This is the Thing, Perfect Darkness, Sort Of Revolution, Yesterday Was Hard on All Of Us.

Приобрести билеты на концерт можно с 3 февраля в кассах сети Biļešu serviss.