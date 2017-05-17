Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого – старейший в России: свой первый концерт он дал в 1911 году. И сразу покорил публику, среди которой были Рахманинов, Шаляпин и Бунин…

Фольклорист от Бога, Митрофан Ефимович Пятницкий (1864-1927) совершил настоящий подвиг – собрал в деревнях и тем самым спас от забвения более 400 народных песен. Да и первыми хористами стали найденные им в глубинке талантливые исполнители-крестьяне. В начале 20-х годов приказом Ленина все они были перевезены в Москву (как тогда говорилось – "с предоставлением места работы"), в 1936-м коллектив получил статус государственного, в 1938-м у него появились танцевальная и оркестровая группы, и Хор Пятницкого стал именно таким, каким его узнали и полюбили во всем мире: неподражаемая манера исполнения, прекрасные мощные голоса, яркая хореография, красочные костюмы. Все это и поныне превращает каждое его выступление в незабываемый праздник.

И все же современный Хор Пятницкого отличается от того, каким он был в советские времена. Сейчас средний возраст его участников – 21 год, причем половина из них является лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре вновь преобладают подлинно народные песни. Разделение на группы превратилось в сущую условность: певцы здесь пляшут, танцоры поют, и почти все владеют музыкальными инструментами. Ведь у Хора есть собственная школа, через которую проходят почти все будущие участники коллектива. Что интересно, практически все они – выходцы из российской глубинки, как и во времена Пятницкого.

Однако Хор Пятницкого сегодня – это больше чем хор. Это настоящий символ России, красивый, притягательный, творческий, хранящий традиции своего народа и одновременно обращенный в будущее.

Устроитель гастролей Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого в Латвии – компания ART Forte. Гастроли проходят при поддержке Государственного фонда культурного капитала Латвии и Посольства Российской Федерации в Латвии, компаний "Уралхим" и "Северсталь". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты стоимостью от 20 до 60 евро можно приобрести в кассах концертного зала "Дзинтари" и сети "Biļešu paradīze"