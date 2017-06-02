16 клоунов открыли в Риге Международный фестиваль Clown Paradise-2017

Фестиваль с участием клоунских объединений, театров пантомимы и начинающих актеров открылся благотворительным концертом на сцене Балтийской Международной Академии. 3 и 4 июня в рамках фестиваля пройдут публичные шоу на центральных площадях Риги и Юрмалы.

Фестиваль открылся в День защиты детей - в зале БМА благотворительным концертом "Клоуны детям", на который пригласили для детей из детских домов, школ-интернатов и рижского детского хосписа Святой Софии.

Foto: Maris Morkans

В рамках фестиваля зрители смогут познакомиться с легендарными клоунскими объединениями и начинающими работать в жанре клоунады актерами. Главные звезды фестиваля – бывшие артисты комик-труппы "Лицедеи" и Cirque du Soleil Валерий Кефт и Роберт Городецкий, а также прекрасные "лицедейки" Анна Орлова и Клава приехали в Латвию в составе театра Anima Allegra. Публика также сможет оценить режиссёра и актёра театра на Таганке, поэта Влада Маленко, создателя Театра поэтов в Москве… Всего в праздничном марафоне принимают участие около 40 артистов – клоунов, мимов, артистов циркового жанра, музыкантов и танцоров.

Foto: Maris Morkans

В программе фестиваля 3 июня с 12.00 до 15.00 – бесплатное представление для рижан и гостей столицы "Свободная сцена для клоунов" на Ратушной площади в Старой Риге. Помимо гостей фестиваля в нем примут участие и латвийские артисты.

Foto: Maris Morkans

4 июня в то же время праздник переместится на площадь возле Юрмальского Культурного центра в Майори, после чего шествие с уличными театральными и клоунскими импровизациями пройдет по всей улице Йомас. Вечером в 19.30 в самом Культурном центре пройдет закрытие фестиваля с Гала-концертом (по билетам). А в 22.30 обещано огненное шоу на улице.

Проект поддержала Live Rīga.