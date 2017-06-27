28 июня на Привокзальной площади состоится открытие 8-го сезона Origo Summer Stage.

28 июня Новый сезон Origo Summer Stage и фестиваль Rīgas Ritmi 2017 откроют вокалистка Динара Рудане, Riga Jazz Quartet и лауреат Riga Jazz Stage 2016 Полина Тарасенко из Украины. Особая гостья – обладательница многочисленных музыкальных наград, всемирно признанная звезда блюза из США, имя которой организаторы мероприятия пока держат в секрете.

30 июня в 18.00 состоится второй концерт открытия, на котором выступят Айя Андреева и Astro’n’out. Ожидается, что во время выступления к Андреевой присоединится ее отец Алекс, солист группы Opus Pro.