Это премьера лекции, созданной по просьбе журнала "Лилит". В ней -истории Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ива Сен Лорана и многих других. О том, как великие кутюрье творили моду и что в ней творится сейчас. И, как всегда, эта встреча не ограничится классическим лекционным форматом: слушателей ожидает моноспектакль и мастер-класс Александра Васильева.

Александр Васильев - историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный актер, сценограф, автор более 30 книг, лектор, ведущий телепередачи "Модный Приговор". Награждён медалью С. П. Дягилева за популяризацию русского искусства, медалью В. Нижинского, орденом "Меценат", Золотой медалью Академии художеств России. Был представлен в номинации "Легенда моды" на World Fashion Awards в 2010 году. В 2011 году Васильеву была присуждена премия "Народное признание". В 2011 году стал почетным членом Российской академии художеств.