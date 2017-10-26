28 октября в клубе Secret Garden пройдет Discoteka Assorti Halloween Edition. Вместе с организаторами Taran & Lomov, сыграют DJ Rise (Deeplomacy) и Barseghian (Teritorija).

"Балтийский темперамент довольно сдержан, и не все позволяют себе наряжаться в хэллоуиновские костюмы, поэтому мы всегда приветствуем и тех, кому нравится карнавальная тема, и тех, кто просто приходит прочувствовать ее атмосферу и потанцевать под клевые пластинки, – говорит Богдан Таран. – Мы с Максом Ломовым на это мероприятие пригласили двух опытных диджеев, и я сам готовлю сет из классической хаус-музыки на пластинках".

Одним из гостей вечеринки станет DJ Rise. Его имя стало известно любителям соулфул-хауса в 2002 году, когда он начал диджеить и составлять музыкальную программу в маленьком месте PuPu Lounge, но самый большой след в клубной истории столицы Rise оставил, работая в клубе Nautilus. Он резидентствовал там с 2003 по 2010 годы, играя в VIP-Lounge, на главном танцполе и ведя передачу VIP-Lounge Sound в эфире Capital FM. Сейчас Rise является участником объединения Deeplomacy. На мероприятии в его сете можно будет услышать и полюбившуюся соулфул-хаус-классику.

Другой приглашенный артист – это Barseghian из Риги. Он тоже не новичок в диджеинге: в 2004-м занимался ARBA Afterhours Club в Риге, затем уехал в Лондон, где долгое время работал диджеем и промоутером в разных клубах, в числе которых был и EGG. Сейчас он является музыкальным директором и одним из резидентов рижского заведения Teritorija, которое в прошлые выходные отметило свой первый день рождения.