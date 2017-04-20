21 апреля рижский лейбл Amber Muse возвращает на танцпол свое мероприятие [spek-truhm]. Техно-ночь состоится в Mapuche Vecrīga. Гостем станет североирландский продюсер Samaan из Белфаста, вместе с которым за пульт встанут Taran & Lomov и участники трио Ideology of Sound.

"Четыре года назад мы решили провести свою первую вечеринку, полностью отданную разной техно-музыке. Эксперимент удался, и с тех пор мы вообще стали играть больше техно в своих сетах, а [spek-trum] теперь – одно из наших концептуальных музыкальных мероприятий, – говорят Богдан Таран и Макс Ломов из Amber Muse. – Последний [spek-truhm] прошел год назад, так что самое время вернуть его на танцпол. Подвал Mapuche Vecrīga с кирпичными сводами и мощным, качественным звуком, по-нашему, очень подходящее место для этой музыки".

Гость мероприятия Samaan родом из Белфаста в Северной Ирландии. Четыре года назад он открыл виниловый лейбл звукозаписи One Electronica, где выпустил несколько своих пластинок с мощными техно-треками. Сейчас он продолжает работу над дебютным альбомом.

Билеты можно будет приобрести в месте проведения вечеринки непосредственно перед мероприятием. Цена - 3-5 евро.