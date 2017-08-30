Сеты на пластинках готовят Богдан Таран и Макс Ломов, стоящие за Amber Muse; специально приглашенный – начинавший еще в середине 90-х – DJ Dmi3; и дуэт Kosmetique, издавший несколько своих работ на лейбле Stardust и компании Lifelike – Computer Science.
Мероприятие Das Boot Season Finalé: Disco Assorti начнется в 22:00, отплытие от причала в 22:30, возвращение в 02:30 (без остановок). Билеты можно приобрести в предварительной продаже, цена - 5-7 евро.
"Есть некоторые артисты, которых мы пытаемся пригласить в Ригу на протяжении долгого времени, и осенний сезон своих мероприятий откроем вечеринкой с участием одного из таких артистов, – говорят Богдан и Макс. – С особым удовольствием объявляем имя следующего хедлайнера: им станет диджей и продюсер Lovebirds из Берлина. Дату и место его выступления можно будет узнать позднее".