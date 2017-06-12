"Нелюбовь" - это история одной семьи, мужчины и женщины, которые случайно оказались вместе. Неизменный поиск любви и счастья бросил их в объятия друг друга, но прожив в вынужденном браке более 12 лет, они поняли, что их ничего не связывает вместе. Каждый из них стремится поскорей освободиться от мучительного прошлого, погружаясь в новую жизнь, в которой не находится места лишь одному человеку — сыну от их несчастливого брака, печальному и молчаливому Алеше. И вот однажды Алеша таинственно исчезает.

При всей кажущейся нейтральности авторского подхода, она сделана с хичкоковской точностью в психологических и бытовых деталях.

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