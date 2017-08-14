В связи с повышенным интересом объявляется дополнительный сеанс фильма "Нелюбовь" и творческая встреча с кинорежиссером Андреем Звягинцевым - 24 сентября в 12.30 в кинотеатре Splendid Palace.

Фильм "Нелюбовь", получивший Приз жюри Каннского кинофестиваля, представит кинорежиссер Андрей Звягинцев, который после окончания сеанса проведет творческую встречу со зрителями.

В одной из главных ролей картины снимался известный латвийский артист Андрис Кейшс.

Обратите внимание, что премьера фильма в Риге состоится 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace в 17.00.

Фильм был показан в первый день Каннского кинофестиваля и сразу завоевал сердца и зрителей и кинокритиков, оставаясь несомненным фаворитом во всех рейтингах. Взвинченное и порой агрессивное обсуждение картины Андрея Звягинцева в очередной раз показало то уникальное место, которое занимает этот режиссер — не только самый успешный в нынешнем российском авторском кино, но и умеющий лучше других бить по больным точкам.

"Нелюбовь" - это история одной семьи, удивительно похожей на множество других. Мужчина и женщина, которые случайно оказались вместе. Неизменный поиск любви и счастья бросил их в объятия друг друга, но, прожив в вынужденном браке более 12 лет, они поняли, что их ничего не связывает вместе. Каждый из них стремится поскорей освободиться от мучительного прошлого, всецело погружаясь в новую жизнь, в которой не находится места лишь одному человеку — сыну от их несчастливого брака, печальному и молчаливому Алеше. И вот однажды Алеша таинственно исчезает....

Вероятно, это самая собранная, цельная и эмоционально мощная картина Звягинцева. При всей кажущейся нейтральности авторского подхода, она сделана с хичкоковской точностью в психологических и бытовых деталях.

Говоря о выдающейся работе Андрея Звягинцева, нельзя не вспомнить о его талантливой команде. Оператор Михаил Кричман, чьи тихие кадры-приближения леденят кровь, художник-постановщик Андрей Понкратов, чей предметный мир не позволяет ни на секунду усомниться в реальности происходящего на экране, композитор Евгений Гальперин, чьи мощные и лаконичные музыкальные темы открывают и закрывают фильм. И, конечно, блистательные актерские работы Марьяны Спивак, Алексея Розина, Андриса Кейшса, Матвея Новикова, Марины Васильевой и других.

Билеты в кассах biļešuserviss и в кассе фестиваля в кинотеатре Splendid Palace.