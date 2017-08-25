"Балтийская жемчужина" распродается залами: кино про людей-легенд и без поп-корна

"Каждый раз, приходя на работу, я встречаю очередь из людей – они стоят за билетами в кино, - призналась на пресс-конференции куратор кинотеатра Splendid Palace кинокритик Дайра Аболиня. – И если в больших европейских странах число людей, которые ходят в кинотеатры, год от года уменьшается, то в Латвии оно растет. Люди понимают, что кино надо смотреть на большом экране. А если это кино привозит фестиваль "Балтийская жемчужина", можно не сомневаться – это хорошее кино. Публика уже который год доверяет этому бренду".

В этом году программу "Балтийской жемчужины" идет под девизом "Легенды" - именно к этой категории относятся личности гостей фестиваля и главные герои многих фильмов – культовые люди кино (фильмы про Жан-Люк Годара, Дэвида Линча, братьев Люмьер), живописи (про Ван Гога и Сезанна), музыки (про Далиду), литературы (про Сэлинджера и Бродского) и моды (про обувщика Маноло Бланика и главреда итальянского Vogue Франку Соццани).

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На фото: гендиректор "Балтийской жемчужины" Марина Липченко, актер Андрис Кейшс, куратор кинотеатра Splendid Palace Дайра Аболиня.

Фестиваль откроет картина многолетнего директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо "Люмьеры", которую он представит лично. До начала своей каннской карьеры Фремо много лет работал в Институте Люмьер, популяризировал наследие братьев и отвечал за музей. В том числе, он, несомненно, упомянет, что один из главных фанатов братьев Люмьер – бесшабашный американец Квентин Тарантино.

В числе первых объявленных фестивалем легенд – кинорежиссер Андрей Звягинцев, который представит фильм "Нелюбовь", удостоившийся приза жюри Каннского кинофестиваля. В картине снялся латышский актер - звезда Нового рижского театра Андрис Кейшс. Режиссер встретится со зрителями дважды 23 и 24 сентября, после показов картин. Также объявлены два отдельных киносеанса.

Еще одна легенда нашего времени - актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова впервые встретится со зрителями в новом формате: вне театра, вне спектакля и вне образа роли, как талантливый, проникновенный и доброжелательный собеседник, стремящийся поделиться со зрителями своими мыслями и творческими идеями. На творческом вечере Рената Литвинова представит режиссерскую версию своего фильма "Сны Иосифа", посвященного поэту Иосифу Бродскому.

Гендиректор фестиваля Марина Липченко назвала фильмы, билеты на которые распроданы – на некоторые можно еще успеть попасть на другие сеансы. Это "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, британская "Вечеринка" Салли Поттер (с доставанием скелетов из шкафов политиков), "Другая женщина" Мартена Право (с Катрин Денев), "Бесконечность" Чан Ань Хунг (с Одри Тоту), "Сезан и я" Даниэля Томпсона (про соперничество Поля Сезана и Эмиля Золя) и "Любящий Винсент" (полнометражный детектив-анимация из реальных картин маслом в стиле Ван Гога).

Отдельное внимание фестиваль уделил детям и родителям – им покажут картину на основе британской классики "Ласточки и амазонки". В Туманном альбионе это произведение такое же культовое среди школьников, как "Маленький Николя" для Франции. "Достойная литература, красивые места съемок, чудесный кинотеатр Splendid palace и никакого поп-корна – что может быть лучше для воспитания ребенка?" - провозгласила Марина Липченко.

Фильм "Достойный соперник" потешит любителей кильтов и шотландской клетки, для них обещают устроить отдельную вечеринку. И отдельный подарок - фильм для любителей мурок и мурзиков "Коты". Неожиданно для режиссера, которая задумывала фильм как шутку, он стал лидером проката документального кино в США.

С подробной кинопрограммой и расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля www.balticpearl.lv.

Предварительная продажа - в кассах кинотеатра Splendid palace.