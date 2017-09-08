Все мероприятия посетить невозможно - программа слишком обширна. Мы собрали самые популярные мероприятия, на которые на Facebook подписалось больше всего участников.
Трамвай Vi veri universum
Время: 18:00 — 3:00
Место: маршрут Аусекля - Лесное кладбище
На мероприятие подписалось ~ 3,7 тысячи человек
По маршруту от улицы Аусекля до остановки "Лесное кладбище" будет курсировать трамвай со световыми инсталляциями, видеоанимацией и музыкой в стилях этно, фолк и электроника. Трамвай будет пускать пассажиров на каждой остановке бесплатно, е-талон регистрировать не нужно.
Белая ночь на Дамбе AB
Время: 19:00 — 3:00
Место: Художественная галерея "NOASS" и парк на дамбе АБ
На мероприятие подписалось ~ 3,2 тысячи человек
Музыкальная концертная программа, а также три выставки в галерее Noass: фотовыставка Байбы Рубине "Все будет хорошо", выставка фотографий Лондонского объединения художников "Papa Antonutto" и выставка работ финалистов международного конкурса "Illuminated River".
В завершение мероприятия на экране под открытым небом покажут программы Японского фестиваля медиаискусства, фестиваля "AG Kurzfilm" и крупнейшего австрийского фестиваля анимации "ARS Electronica".
Кинопрограмма "Абсурдные комедии в Спикери"
Время: 21:00 — 01:00
Место: Квартал "Спикери"
На мероприятие подписались ~ 2 тысячи человек
В квартале "Спикери" посетителей ждет особая подборка комедийных фильмов, которые покажут под открытым небом. Как обещают организаторы, это будут оригинальные, современные и остроумные фильмы.
С 21:00 до 22:00 программа детских анимационных фильмов, а сеанс комедий абсурда начнется в 22:15.
Аудиовизуальный объект "Поток сознания"
Время: 21:00 — 2:00
Место: Квартал "Спикери"
На мероприятие подписались ~ 1,4 тысячи человек
В квартале "Спикери" разместят десять световых рамок, которые с помощью света и звука отражают яркий и полный сюрпризов поток человеческого сознания. Интерактивный аудиовизуальный объект создал художник Янис Петерсонс.
Инсталляция Волдемара Йохансонса "Течение света"
Время: 18:00 — 3:00
Место: Ул. Спорта, 2а
На мероприятие подписались ~ 1 тысяча человек
"Поток света" — скульптура волнообразной формы художника Волдемара Йохансонса. С помощью акустических колебаний она проецируется на поверхность воды. В скульптуре сочетаются три элемента — воздух, вода и звук. Инсталляция отражает хаотичность экосистемы.
Инсталляция "Лунный музей"
Время: 20:00 — 3:00
Место: Бастионная горка, в случае неблагоприятных погодных условий место проведения может быть изменено
На мероприятие подписались ~ 1 тысяча человек
"Museum of the Moon/Лунный музей" — инсталляция, созданная британским художником Люком Джеррамом (Luke Jerram) и его партнерами. Это 7-метровая модель Луны с изображением спутникового снимка агентства NASA, наполненная воздухом и освещенная лампами.
Кинопрограмма "Частная жизнь кошки"
Время: 18:00 — 3:00
Место: Кинотеатр "K.Suns"
На мероприятие подписались ~ 900 человек
Программа латвийских короткометражных фильмов. В начале каждого сеанса гостей ждет фрагмент немого кино "Частная жизнь кошки" Майи Дерены и Александра Хамида, снятый в 1944 году. Сеансы озвучивает Дана Индане, артистка голосовой импровизации. В программу включены фильмы латышских режиссеров и киносеансы лучших латвийских короткометражных фильмов последних лет. Сеансы проводятся каждый час. В конце каждого сеанса зрители могут выбрать и проголосовать за лучший фильм.
Музыкально-световое представление в квартале Калнциема
Время: 20:00 — 0:00
Место: квартал Калнциема
На мероприятие подписались ~ 800 человек
Чувствительные световые каналы будут реагировать на звуковые вибрации, создавая игру источников света. Как это происходит? Чем громче играет артист, тем ярче будет свет, а чем выше будет тональность, тем сильнее изменится цвет источников. Также в квартале организуют творческие мастерские для детей.
Многоуровневая аудиовизуальная инсталляция "Промежуточное состояние. Звук"
Время: 19:00 — 3:00
Место: Zirgu Pasts, ул. Дзирнаву, 46
На мероприятие подписались ~ 800 человек
Зрители смогут следить за событиями в диапазоне 360 градусов, на 50 разных по форме экранах. Авторы объекта — видеохудожники Роберт Рубинс и Виктор Кейно.
Выставка 1/2 + 1/2
Время: 18:00 — 1:00
Место: Творческое пространство "Kim?", Sporta 2 k-1
На мероприятие подписались ~ 750 человек
Участники могут отправиться на прогулку-презентацию с участием четырех молодых художниц: Лианы Михайловой, Лауры Клявы, Илзы Анце Казаки и Монты Анджеевской. В самом выставочном зале "Kim?" пройдут выставка-исследование Андрея Строкина "Retina", персональные выставки Ильи Липкина и Марко Метамса. С 18:00 до 20:00 открыта творческая мастерская для детей.
Совет: Если вы определились, что хотите посетить мероприятие, нажмите "Я пойду", и Facebook напомнит вам о нем за час до начала.
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