"Белая ночь" — название ежегодного культурного форума, идея которого зародилась в Париже в 2002 году, а затем ее подхватили и в других городах. В Риге форум пройдет в ночь с 9 на 10 сентября. В программе - 59 мероприятий современного искусства и культуры.

Все мероприятия посетить невозможно - программа слишком обширна. Мы собрали самые популярные мероприятия, на которые на Facebook подписалось больше всего участников.

Время: 18:00 — 3:00

Место: маршрут Аусекля - Лесное кладбище

На мероприятие подписалось ~ 3,7 тысячи человек

По маршруту от улицы Аусекля до остановки "Лесное кладбище" будет курсировать трамвай со световыми инсталляциями, видеоанимацией и музыкой в стилях этно, фолк и электроника. Трамвай будет пускать пассажиров на каждой остановке бесплатно, е-талон регистрировать не нужно.

Время: 19:00 — 3:00

Место: Художественная галерея "NOASS" и парк на дамбе АБ

На мероприятие подписалось ~ 3,2 тысячи человек

Музыкальная концертная программа, а также три выставки в галерее Noass: фотовыставка Байбы Рубине "Все будет хорошо", выставка фотографий Лондонского объединения художников "Papa Antonutto" и выставка работ финалистов международного конкурса "Illuminated River".

В завершение мероприятия на экране под открытым небом покажут программы Японского фестиваля медиаискусства, фестиваля "AG Kurzfilm" и крупнейшего австрийского фестиваля анимации "ARS Electronica".

Время: 21:00 — 01:00

Место: Квартал "Спикери"

На мероприятие подписались ~ 2 тысячи человек

В квартале "Спикери" посетителей ждет особая подборка комедийных фильмов, которые покажут под открытым небом. Как обещают организаторы, это будут оригинальные, современные и остроумные фильмы.

С 21:00 до 22:00 программа детских анимационных фильмов, а сеанс комедий абсурда начнется в 22:15.

Время: 21:00 — 2:00

Место: Квартал "Спикери"

На мероприятие подписались ~ 1,4 тысячи человек

В квартале "Спикери" разместят десять световых рамок, которые с помощью света и звука отражают яркий и полный сюрпризов поток человеческого сознания. Интерактивный аудиовизуальный объект создал художник Янис Петерсонс.

Время: 18:00 — 3:00

Место: Ул. Спорта, 2а

На мероприятие подписались ~ 1 тысяча человек

"Поток света" — скульптура волнообразной формы художника Волдемара Йохансонса. С помощью акустических колебаний она проецируется на поверхность воды. В скульптуре сочетаются три элемента — воздух, вода и звук. Инсталляция отражает хаотичность экосистемы.

Время: 20:00 — 3:00

Место: Бастионная горка, в случае неблагоприятных погодных условий место проведения может быть изменено

На мероприятие подписались ~ 1 тысяча человек

"Museum of the Moon/Лунный музей" — инсталляция, созданная британским художником Люком Джеррамом (Luke Jerram) и его партнерами. Это 7-метровая модель Луны с изображением спутникового снимка агентства NASA, наполненная воздухом и освещенная лампами.

Время: 18:00 — 3:00

Место: Кинотеатр "K.Suns"

На мероприятие подписались ~ 900 человек

Программа латвийских короткометражных фильмов. В начале каждого сеанса гостей ждет фрагмент немого кино "Частная жизнь кошки" Майи Дерены и Александра Хамида, снятый в 1944 году. Сеансы озвучивает Дана Индане, артистка голосовой импровизации. В программу включены фильмы латышских режиссеров и киносеансы лучших латвийских короткометражных фильмов последних лет. Сеансы проводятся каждый час. В конце каждого сеанса зрители могут выбрать и проголосовать за лучший фильм.

Время: 20:00 — 0:00

Место: квартал Калнциема

На мероприятие подписались ~ 800 человек

Чувствительные световые каналы будут реагировать на звуковые вибрации, создавая игру источников света. Как это происходит? Чем громче играет артист, тем ярче будет свет, а чем выше будет тональность, тем сильнее изменится цвет источников. Также в квартале организуют творческие мастерские для детей.

Время: 19:00 — 3:00

Место: Zirgu Pasts, ул. Дзирнаву, 46

На мероприятие подписались ~ 800 человек

Зрители смогут следить за событиями в диапазоне 360 градусов, на 50 разных по форме экранах. Авторы объекта — видеохудожники Роберт Рубинс и Виктор Кейно.

Время: 18:00 — 1:00

Место: Творческое пространство "Kim?", Sporta 2 k-1

На мероприятие подписались ~ 750 человек

Участники могут отправиться на прогулку-презентацию с участием четырех молодых художниц: Лианы Михайловой, Лауры Клявы, Илзы Анце Казаки и Монты Анджеевской. В самом выставочном зале "Kim?" пройдут выставка-исследование Андрея Строкина "Retina", персональные выставки Ильи Липкина и Марко Метамса. С 18:00 до 20:00 открыта творческая мастерская для детей.

Совет: Если вы определились, что хотите посетить мероприятие, нажмите "Я пойду", и Facebook напомнит вам о нем за час до начала.

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