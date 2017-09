3 мая в Arēna Rīga выступит самый известный канадский рок-артист - Брайан Адамс. Ригу Адамс и музыканты его группы посетят в рамках поддержки последнего альбома "Get Up".

Нет надобности знакомить латвийских любителей музыки с Брайаном Адамсом. Это не первый раз, когда он выступит в Латвии.

Материал для последнего альбома "Get Up" был написан в соавторстве с давним приятелем Адамса Джимом Валлансом, но на этот раз к ним в качестве продюсера присоединился Джефф Линн - фронтмен группы ELO и композитор. Brand New Day, You Belong To Me, Do What Ya Gotta Do и Don't Even Try входят в число самых известных композиций альбома. В видео на песню Brand New Day, режиссером которого является сам Адамс, рядом со звездой кинематографа Хелен Бонэм Картер снялся и вокалист британской группы Hurts Тео Хатчкрафт.

За более чем тридцатилетнюю карьеру у Адамса выпущены 13 студийных, а также несколько концертных и сборных альбомов. Его песни находились на первом месте в более чем 40 странах мира. С бесчисленными турами он посетил десятки стран.

Творческая работа Брайана Адамса была оценена рядом престижных наград: Juno (канадский аналог премии Grammy, 56 номинаций и 20 призов); Grammy (15 номинаций и 2 премии), Oscar (3 номинации), Golden Globe (5 номинаций); MTV, ASCAP, American Music Awards и т.д. У него есть звезды как на Канадской, так и на Голливудской аллеях славы. Журнал Billboard включил Брайана Адамса в список сотни лучших артистов всех времен.

За его достижения в музыке и активную благотворительную деятельность Адамс награжден орденами Канады и Британской Колумбии.

Билеты на концерт поступят в продажу 26 сентября в сети Biļešu serviss.