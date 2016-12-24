Чем заняться в выходные: Аладдин на льду, елки и елочки и очень плохой Санта

Рождественские выходные - лучшее время, чтобы провести его с семьей. Например, пойти с детьми на театрализованную елочку, на концерт или в кино. Подробнее - в нашей афише.

"Спортивная елочка"

26 декабря в Рижском спортманеже пройдет "Спортивная елочка". Участников ждут разнообразные задания на силу, ловкость и скорость, а также творческие мастерские и выступления художественных коллективов. С собой желательно иметь сменную спортивную обувь.

Вход бесплатный

Киносеансы для детей

Foto: Shutterstock

С 14 декабря по 8 января в кинотеатре K.Suns проходит особая программа киносеансов для детей. В предстоящий уикенд маленьких зрителей ждут фильмы и мультфильмы датских кинематографистов. Фильмы демонстрируются с переводом на латышский язык.

Вход бесплатный

"Зимняя сказка"

24 декабря в Латвийском театре кукол – спектакль по ставшей уже классикой детской литературы одноименной книге Маргариты Старасте. О том, как пряничный человечек Хрустик, испеченный Снегурочкой, убегает от нее, чтобы скорее попасть на праздник к детям, но его путь окажется опасным и полным удивительных приключений.

Цена билета - 6-12,50 евро

"Как бременские музыканты Новый год спасали"

24 декабря в Доме конгрессов артисты театра "Петербургская оперетта" покажут маленьким рижанам представление о том, как бременские музыканты спасают Новый год, празднование которого хочет сорвать злой король.

Цена билета - 4-13,50 евро

"Super Ёлка"

24 декабря в Studio 69 пройдет новогоднее мероприятие для детей. В программе: игровая дискотека для детей с родителями, танцевально-песенные конкурсы с супер-героями, Robocop & Tesla Show, аква-грим, подарки и супер-дипломы от Деда мороза.

Цена билета - 5-20 евро

"Новогодние чудеса в Королевстве мыльных пузырей"

Foto: PantherMedia/Scanpix

25 декабря в Доме конгрессов покажут шоу Театра Мыльных пузырей из Киева под предводительством Бориса Барского ("Маски-шоу"). Это один из самых необычных детских спектаклей, где главными героями являются мыльные пузыри – от самых маленьких до гигантских, дождь из пузырей, дети внутри мыльных пузырей, и гигантский пузырный купол.

Цена билета - 4-15 евро

Новогоднее представление Московского цирка Юрия Никулина

25 декабря в Arēna Rīga с особой праздничной программой гостит знаменитый Московский цирк Юрия Никулина. Рижане увидят воздушных гимнастов, веселую клоунессу и жонглеров, акробатов, иллюзионистов, а также множество дрессированных животных.

Цена билета - 3-35 евро

"Аладдин и Повелитель огня"

Foto: DELFI

24 декабря в Arēna Rīga можно увидеть масштабное шоу по мотивам известной восточной сказки "Аладдин и Повелитель огня". Это шоу, воплощенное компанией специалистов, работавших на ведущих ледовых аренах, и принимавших участие в грандиозных театрализованных постановках по всему миру. Помимо впечатляющей музыкальной составляющей шоу, особо были отмечены спецэффекты и визуализация восточного мира сказки. В труппу входят мастера спорта международного класса по художественной гимнастике, фигурному катанию и воздушной акробатике.

Цена билета - 5-50 евро

Спектакль "Мария"

24 декабря Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Мария" по одноименной пьесе Исаака Бабеля в постановке режиссера Екатерины Половцевой. В ролях: Леонид Ленц, Екатерина Фролова, Дана Чернецова, Евгений Черкес, Игорь Чернявский, Светлана Шиляева и другие.

Цена билета - 7-17 евро

Концерт цикла "Европейское рождество"

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25 декабря в Домском соборе пройдет концерт, главной темой которого станет произведение Ave Maria. Также прозвучат барочные арии, музыка Арво Пярта и Рихарда Дубры. В концерте участвуют Сергей Егерс (контратенор), Диана Яунземе-Портная (орган), Агнесе Канниня-Лиепиня (скрипка) и Янис Стафецкис (контрабас).

Цена билета - 15 евро

Ежегодная Jarmarka в Академии художеств

Foto: Publicitātes foto

С 15 по 30 декабря в Латвийской Академии художеств проходит ставшая уже традиционной Jarmarka – выставка студенческих работ, которые можно приобрести на месте. В этом году она проходит под девизом "Искусство по зову сердца". Свое творчество на нынешней выставке представят более 350 студентов Академии художеств – в целом это более 10 тысяч работ в жанрах живописи, графики, скульптуры, керамики, текстиля. Как отмечают организаторы, посетителям не стоит ограничиваться лишь одним визитом, так как экспозиция будет меняться ежедневно.

Студенты сами назначают цену на свои работы, а часть выручки будет пожертвована на реставрацию и ремонт Латвийской Академии художеств и принадлежащих ей помещений.

Вход бесплатный

Кинокомедии "Плохой Санта 2" и "Елки 5"

С 23 декабря во все крупные кинотеатры вернулся Плохой Санта - он же вор, матерщинник и выпивоха Вилли. А с ним и его команда. Ведь именно в рождество, когда все добры и немного легкомысленны, мошенникам проще всего обмануть доверчивых сограждан. Правда, далеко не всегда все идет по плану, но это даже к лучшему.

Тем, кто любит добрые, но не менее увлекательные комедии, - добро пожаловать на "Елки 5" с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и... пингвином.