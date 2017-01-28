Чем заняться в выходные: балетная классика, балтийский дизайн и роботы

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Научное шоу для детей "Вечная мерзлота"

Foto: Shutterstock

28 января на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет увлекательное шоу о физике и химии "Вечная мерзлота". Профессор Владислав и профессор Мартиньш покажут самые холодные эксперименты с замораживающими веществами, понизив температуру ниже рекордного предела Антарктиды – минус 89 градусов.

В 11 часов представление покажут на русском языке, в 13 – на латышском.

Цена билета - 7 евро

Кукольный спектакль "Обнимашки Мишки"

В Латвийском театре кукол 28 января маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Обнимашки Мишки" по книге известного детского писателя Дэвида Меллинга о медвежонке Дугласе, который ищет ту самую, настоящую обнимашку. Может случиться, что обнимешься не с тем, и обнимашка выйдет фальшивая и недружелюбная. И такого надо избегать. Нельзя же обниматься с кем попало! Но как найти ту, настоящую обнимашку? Спектакль предназначен самим маленьким зрителям – детям с 2-летнего возраста.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 10 евро

Семейный день в Музее природы

Foto: Privātais arhīvs

28 января с 11 до 16 часов в Музее природы пройдет Семейный день. На этот раз мероприятие будет посвящено провозглашенному животным года угрю. Дети и родители узнают много интересного об этих удивительных существах, которые на пути взросления преодолевают сотни тысяч километров водного пространства.

Цена билета - 0,90-1,80 евро

Передвижная выставка "Бал роботов"

С 21 января в помещениях Elkor Plaza работает выставка робототехники с участием 20 роботов, созданных в 12 странах мира. "Бал роботов" - это уникальный проект, позволяющий людям встретиться с разными по назначению роботами, выполняющими как практические, так и чисто развлекательные функции. Посетители смогут увидеть робота из дерева в форме птичьей клетки, робот Микеланджело покажет умение рисовать пейзажи на бумаге, дереве и стекле, а Социробот продемонстрирует способность выражать эмоции.

Цена билета - 8-15 евро

Литературный концерт Виктора Шендеровича

Foto: Itar-Tass/Scanpix

28 января в Доме конгрессов состоится концерт российского публициста, писателя, радио- и телеведущего Виктора Шендеровича. Концерт состоит из двух отделений. В первом будет представлена короткая ироническая проза и драматургия, во втором Виктор Шендерович представит книгу "Изюм из булки" - сборник историй, печальных и смешных, парадоксальных и иронических, автобиографических и других, слышанных автором от современников.

Цена билета - 9-37,50 евро

Спектакль "Ежик в тумане"

29 января в Доме Москвы можно увидеть театральную постановку "Ежик в тумане" с участием знаменитых латышских актеров Мартиньша Вилсонса, Ивара Калниньша и Арниса Лицитиса. В спектакле много песен, причем актеры аккомпанируют себе сами. Если для Ивара Калниньша, неплохо владеющего гитарой и перкуссией, это не ново, то Арнису Лицитису и Мартиньшу Вилсонсу пришлось овладевать различными рожками, дудками и другими инструментами. Музыкальная постановка, в которой остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями, рассчитана на зрителей всех возрастов.

Цена билета - 6,30-12 евро

Концерт Мишеля Леграна

Foto: Publicitātes foto

29 января в Большой гильдии в рамках юбилейного тура выступит всемирно известный французский композитор Мишель Легран. Помимо прочего, маэстро известен как автор саундтреков к более чем 200 фильмов, в том числе таким, как "Шербургские зонтики" и "Афера Томаса Крауна". В программе концерта прозвучат как новые, так и хорошо известные мелодии из кинофильмов в джазовых вариациях.

Цена билета - 30-100 евро

Трансляция спектакля "Кошки-мышки"

28 января в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция спектакля "Кошки — мышки" по пьесе Иштвана Эркеня (Большой драматический театр им. Г. А.Товстоногова). Две немолодые и очень одинокие женщины, две сестры Гизе и Эржбет. Две разные судьбы, две трагические истории. Много лет назад Эржбет осталась в Венгрии, в то время как старшая Гизе предпочла строить новую жизнь в благополучной Германии. Но старшая сестра не нашла там ни любви, ни счастья и не спаслась от одиночества. Младшая же сестра, Эржбет, никогда не падает духом. Более того, она постоянно ведет опасную игру с судьбой, как бы доказывая, что любой человек в состоянии отказаться от расчетливой и размеренной жизни. Эржбет никогда не отчаивается и старшей сестре дает совет проснуться от "зимней спячки". В главных ролях: Зинаида Шарко, Людмила Макарова, Ирина Комарова, Татьяна Бедова и другие.

Цена билета - 7 евро

Опера "Замурованные"

28 января в Латвийской национальной опере можно увидеть оперу "Замурованные". Это современная латышская притча о том, как при постройке библиотеки в ее фундамент была замурована беременная девушка, "жертва, без которой невозможно создать ничего по-настоящему великого". Оперу написали латышский композитор Эрик Эшенвальдс и поэтесса Инесе Зандере.

Цена билета - 5-30 евро

Концерт оркестра Sinfonietta Rīga

28 января в Большой гильдии состоится концерт оркестра Sinfonietta Rīga. В программе: Пер Хенрик Нурдгрен (Rock Score для 19 струнных инструментов op. 100), Вольфганг Амадей Моцарт (Концерт для фортепиано с оркестром Ля мажор К. 488), Онуте Нарбутайте (Was there a butterfly?) и Вольфганг Амадей Моцарт (Симфония Ре мажор К. 385 - "Хаффнер-симфония").

Цена билета - 7-30 евро

Балет "Щелкунчик"

Foto: Publicitātes foto

29 января в Латвийской национальной опере – рождественская сказка на музыку Чайковского "Щелкунчик", один из популярнейших балетов мира.

Цена билета - 2,50-35 евро

Выставка "Импровизация"

С 24 январе в музее Рижский центр югендстиля можно увидеть экспозицию работ из фарфора художников Жении Логиновой и Анатолия Бородкина, а также серия картин, посвященных улице Алберта, где расположен музей. Среди представленных экспонатов — работы, созданные художниками в разные периоды творчества, но все они связаны с югендстилем.

Цена билета - 3,50 евро, школьникам, студентам и пенсионерам – 2,50 евро, билет с аудиогидом – 7 евро

Выставка дизайна Roundabout Baltic

С 25 января в Музее декоративного искусства и дизайна будет открыта выставка Roundabout Baltic, на которой можно увидеть работы современных дизайнеров стран региона Балтийского моря. Как говорят организаторы, выставка не отображает ситуацию в сфере дизайна, но говорит о мировоззрении, которое объединяет дизайнеров из очень отличающихся друг от друга стран.

Цена билета - 2-7 евро