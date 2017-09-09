Чем заняться в выходные: "Белая ночь", увлекательная палеонтология и хиты 90-х

Центральным событием этого уикенда можно с уверенностью назвать культурный форум "Белая ночь", в рамках которого в столице пройдет несколько десятков мероприятий. Но это еще не все - в нашей афише вы найдете и другие идеи для интересного досуга с детьми, друзьями или второй половинкой.

Спектакль "Играем в Дюймовочку"

9 сентября молодежный театр "Общество свободных актеров" приглашает маленьких зрителей на постановку "Играем в Дюймовочку". Однажды кукла Майя и Ученый Кот нашли на чердаке книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но Майя сказала: "Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть". И тут начались настоящие чудеса, ведь самая волшебная сила на свете — воображение.

СКОЛЬКО? 7 евро

Научное шоу "Умная Рига. Палеонтология"

9-10 сентября проект "Умная Рига" представляет новое шоу "Палеонтология". Большое палеонтологическое приключение начинается с неприметного музейного экспоната — фрагмента кости с неясной этикеткой. Кропотливо собирая улики, участники программы начинают постепенно раскручивать сюжет и узнавать все больше ошеломляющих фактов о таинственном животном.

СКОЛЬКО? 27 евро

Спектакль "Следствие ведут Колобки"

Foto: Publicitātes foto

9 сентября в Латвийском театре кукол состоится показ спектакля "Следствие ведут Колобки". Сборник рассказов Эдуарда Успенского с таким же названием знаком многим по одноименному мультипликационному сериалу Александра Татарского. С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой или братьями Колобками – теперь смогут познакомиться и зрители Латвийского театра кукол.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Форум современной культуры "Белая ночь"

Foto: Kadrs no video

В этом году ежегодный форум пройдет в Риге в ночь с 9 на 10 сентября. "Белая ночь" предложит 59 различных мероприятий современного искусства и культуры. Этот год для форума "Белая ночь" юбилейный – исполняется 15 лет с момента проведения первой "Белой ночи", или Nuit Blanche, в Париже, где впервые родилась идея его создания. Поэтому в этом году в Риге будет необыкновенно разнообразная международная программа.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Прогулка по Даугаве на паруснике Lībava

Foto: Maris Morkans

9 сентября команда парусника "Либава" приглашает в путешествие в историю по Даугаве. На борту судна могут удобно разместиться до сорока человек, а от непогоды можно укрыться в уютной кают-компании.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Концерт группы Down low

Foto: Publicitātes foto

9 сентября ночной клуб Friends откроет осенний сезон концертом популярной в 1990-х группы Down low. Европейский хип-хоп дуэт исполнит самые известные свои композиции, в числе которых Vision of Life, Murder, Potion, Moonlight и другие.

СКОЛЬКО? 5 евро

Рижский международный кинофестиваль

Foto: Publicitātes foto

С 7 по 17 сентября в столице проходит ежегодный Рижский международный фестиваль. Программа очень большая и включает в себя несколько секций — конкурсные смотры, премьеры, документальное кино, дискуссии и встречи, а также особую детскую программу. В целом ожидается более 90 киносеансов, а показы пройдут в Splendid Palace, K.Suns и Kino Bize.

СКОЛЬКО? 3-5 евро

Фестиваль Homo Novus

До 9 сентября в Риге проходит Homo Novus – международный фестиваль нового театра. В этом году главными темами стали голос, язык и восприятие — и именно этому посвящена преимущественная часть постановок. Фестиваль также предложит шесть премьер, созданных латвийскими и зарубежными участниками. На некоторые мероприятия зрителей ждет бесплатный вход.

СКОЛЬКО? 7-10 евро

День Национального театра в Квартале Калнциема

9 сентября в Квартале Калнциема пройдет День Национального театра. С 10 до 16 часов посетители смогут по особой цене приобрести билеты на постановки театра, который открывает свой 99-й сезон. Также в программе — выступление актеров театра с музыкальными номерами из репертуарных спектаклей.

СКОЛЬКО? Бесплатно

Комическая опера "Женитьба Фигаро"

9 сентября в Латвийской национальной опере покажут оперу "Женитьба Фигаро". Для латвийского зрителя этот спектакль будет первым знакомством с аргентинским режиссером Марсело Лобмардеро, постановки которого по достоинству оценили зрители и критики в Южной Америке и Европе. Действие комической оперы Моцарта в постановке ЛНО он решает в стилистике латиноамериканских телесериалов 1980-х годов, создавая экзотическую обстановку, насыщенную социальным и эротическим напряжением.

СКОЛЬКО? 5-30 евро

Балет "Шахерезада и ее сказки"

Foto: Shutterstock

10 сентября в Латвийской национальной опере – балетная постановка "Шахерезада и ее сказки" по мотивам арабской сказки "Тысяча и одна ночь" на музыку Николая Римского-Корсакова и Золтана Кодая.

СКОЛЬКО? 5-30 евро

Выставка "Детский мир. XVIII–XX век"

Foto: Publicitātes attēli

С 3 августа по 1 октября 2017 года в Музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка из коллекции известного историка моды Александра Васильева и собраний латвийских музеев "Детский мир. XVIII–XX век". На сей раз вниманию посетителей будет представлена обширная экспозиция одежды и аксессуаров для детей. Уникальную коллекцию детской одежды дополняют игрушки, предметы быта и фотографии известных деятелей культуры Латвии в еще совсем юном возрасте, которые некоторые латвийские музеи предоставили из своих запасников.

СКОЛЬКО? 2-3,50 евро