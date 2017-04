Чем заняться в выходные: безумие бабочек, знакомство с жабами и много джаза

Для всех, кто еще не решил, чем заняться в ближайший уикенд, мы собрали в нашу традиционную афишу все самое интересное, что будет происходить в столице.

"Безумие Морфо Пелеида"

Foto: AFP/Scanpix

С 28 апреля по 7 мая в оранжерее тропических бабочек Ботанического сада Латвийского университета пройдет ставшее традицией весеннее "Безумие Морфо Пелеида". Морфо Пелеида – один из самых красивых видов бабочек. Их крылья покрыты прозрачными чешуйками, которые отражают солнечные лучи и придают крыльям синий цвет, поэтому цвет неравномерен и меняется в зависимости от падения солнечного света. "Безумие Морфо Пелеида" - это уникальная возможность наблюдать за большим количеством этих ярких бабочек в полете. В оранжерее также можно увидеть и других тропических бабочек из джунглей Азии и Южной Америки.

Цена билета - 2,40 - 3,90 евро

Дни земноводных и пресмыкающихся в Рижском зоопарке

Foto: Rigazoo.lv

29 и 30 апреля Рижский зоопарк приглашает на ежегодные Дни земноводных и пресмыкающихся. В эти дни с 12.00 до 15.00 будет работать познавательно-исследовательская мастерская: "Познакомься с жабами Латвии". Играя в игры и решая различные задания, каждый сможет узнать, кто такая жаба, чем она питается, сколько видов жаб в Латвии, где они живут, чем отличаются друг от друга, а также кто их родственники.

Цена билета - 4-6 евро

Кукольный спектакль "Обнимашки Мишки"

В Латвийском театре кукол 29 апреля маленьких зрителей ждет встреча с героями спектакля "Обнимашки Мишки" по книге известного детского писателя Дэвида Меллинга о медвежонке Дугласе, который ищет ту самую, настоящую обнимашку. Может случиться, что обнимешься не с тем, и обнимашка выйдет фальшивая и недружелюбная. И такого надо избегать. Нельзя же обниматься с кем попало! Но как найти ту, настоящую обнимашку?

Спектакль предназначен самим маленьким зрителям – детям с 2-летнего возраста.

В 11 часов спектакль состоится на латышском языке, в 14 – на русском.

Цена билета - 10 евро

Семейный день в Музее природы

Foto: PantherMedia/Scanpix

29 апреля Музей природы приглашает на семейное мероприятие "Весна и птицы". Во время мероприятия специалисты музея расскажут о перелетных птицах и их путешествиях, о том, как отличить яйца разных пернатых и узнать птицу по ее песне.

Цена билета - 0,71-2,13 евро

Детская вечеринка с мюзиклом и парком аттракционов

29 апреля в Доме конгрессов состоится большой праздник для детей. В первой части мероприятия гости увидят шоу с участием героев сказок, во второй их ждет встреча с иллюзионистом и выступление поп-группы Kukaiņi. А потом - afterparty, где дети дети смогут прыгать на надувных аттракционах, покататься в настоящей карете и раскрасить лица на манер сказочных персонажей.

Цена билета - 10-15 евро

Открытие сезона в Этнографическом музее

Foto: F64

1 мая Этнографический музей под открытым небом приглашает всех на открытие сезона с концертами, ярмаркой и мастерскими. В этом году свое 80-летие отмечает комплекс Земгальского подворья, в честь чего в музее пройдут юбилейные мероприятия, где можно будет узнать об истории подворья, послушать песни земгалов и попробовать традиционные угощения этого региона, который называют житницей Латвии.

Цена билета - 1,40-4 евро

Открытие джазового клуба Дениса Пашкевича

Foto: Publicitātes foto

29 апреля в рамках Международного дня джаза пройдет концерт открытия нового рижского джазового клуба Pashkevich Jazz Club, где выступят группа United Jazz Collective и особые гости – гитарист Нефф Иризарри, виртуоз губной гармошки Оливье Кер-Урио и певица Иоланта Гулбе-Пашкевича.

Цена билета - 15 евро

Вечер блюза и джаза

30 апреля в рижском рок-кафе пройдет очередной концерт серии "Джаз и блюз по воскресеньям". На этот раз зрители встретятся с одним из лучших блюзовых гитаристов Эстонии Андресом Рутсом и барабанщиком Раулом Терепом, а также латвийским музыкантом Янисом Ванадзиньшем и его группой Mozambika.

Цена билета - 8 евро

Концерт Бориса Гребенщикова

Foto: F64

1 мая в амфитеатре Arēna Rīga состоится концерт Бориса Гребенщикова "БГ Symphonia", в котором песни знаменитого российского рок-музыканта прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Цена билета - 28-60 евро

Соревнования танцевальных шоу

1 мая в холле Studio69 пройдут международные соревнования танцевальных шоу для любителей и профессионалов Best Show 2017. Программа мероприятия состоит из двух частей: первая половина дня будет отдана под конкурс среди любителей в четырех возрастных категориях, во второй части на сцену выйдут профессиональные коллективы без возрастных ограничений.

Цена билета - 15 евро

Литературный вечер с актером Яковом Рафальсоном

29 апреля на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном. В этот вечер он представит зрителям программу "Поговорим о смехе".

Цена билета - 20 евро

Концерт певицы Imany

Foto: Publicitātes foto/Barron Claiborne

29 апреля в концертном зале Palladium выступит французская исполнительница соул Imany, автор хитов Don't Be So Shy и You Will Never Know. Imany (настоящее имя – Надя Младжало) родилась в пригороде Марселя, куда ее семья приехала с Коморских островов. В юности работала моделью, сотрудничая с агентством Ford, но через семь лет оставила подиум, чтобы заниматься музыкой.

Цена билета - 35 евро

Музыкально-поэтический спектакль "Цыганы"

Foto: Publicitātes foto

29 апреля в Риге в Splendid Palace пройдет музыкально-поэтический спектакль "Цыганы" по поэме А.C.Пушкинa. В международном арт-проекте участвуют Международный Центр Талантов Галины Полторак (Рига), Театр поэзии и музыки Рустема Галича (Нью-Йорк) и Ромский культурный центр Нормунда Рудевича (Рига).

Цена билета - 6-20 евро

Спектакль "Альбом"

29 апреля в Рижском русском театре им. Михаила Чехова пройдет покажут постановку "Альбом" по произведениям Аркадия Аверченко. Почти 100 лет назад Аркадий Аверченко читал свои рассказы со сцены Русского театра в Риге, ставил здесь свои пьесы и сам в них играл. Спектакль "Альбом" - первое обращение к текстам этого автора с 1923 года.

Цена билета - 7-15 евро

Концерт камерной музыки

29 апреля в Бельэтажном зале Латвийской национальной оперы пройдет концерт "Открывая Америку", в программу которого вошли произведения композиторов двух американских континентов – от популярных Астора Пьяццолы и Леонарда Бернстайна до менее известных современных авторов Мигеля Агилы и Пакито Риверы. Многие композиции будут исполнятся в Латвии впервые.

Цена билета - 10 евро

Персональная выставка керамиста Томаса Дауноры

С 28 апреля по 11 июня в Рижском музее фарфора проходит выставка литовского художника-керамиста Томаса Дауноры "Водопад". Томас Даунора – один из ведущих литовских керамистов, директор центра керамики Вильнюсской художественной академии, президент группы культурной инициативы "Kvadratas" и руководитель галереи Gobis/Outdoor Expo. Для творчества художника характерны абстрактные, монолитные фигуры, композиции с геометрической стилизацией. На выставке будут представлены новые произведения Томаса Дауноры.

Цена билета - 1-2,50 евро