Чем заняться в выходные: "Би-2" бесплатно, пиво рекой и под парусом по Даугаве

С наступлением лета культурная и активная жизнь понемногу перетекает на открытые площадки. И наша еженедельная афиша тому подтверждение. В ней вы найдете множество мероприятий, которые можете посетить с семьей или друзями.

Праздник улицы Авоту

27 мая пройдет уже второй Праздник улицы Авоту, на который ждут всех желающих. Посетителей ждут концерты в расположенных на улице кафе, выставка свадебных платьев, фотоконкурс собак и базарчик с деликатесами и изделиями ремесленников.

Сколько? Бесплатно

Шоу иллюзионистов Сафроновых

Foto: Shutterstock

27 мая в Рижском Доме конгрессов российские иллюзионисты братья Сафроновы представят рижанам свое новое шоу "Молния", в котором братья Сафроновы будут читать мысли зрителей и телепортируются в другую реальность, а также бросят вызов электрической машине, изобретенной в 1896 году знаменитым ученым Николой Теслой.

Сколько? 17-42,50 евро

Кукольный спектакль "Белоснежка и семь гномов"

В Латвийском театре кукол 27 мая маленьких зрителей ждет встреча с героями известной всем сказки о доброй сироте Белоснежке, ее друзьях гномах и злой и завистливой мачехе ведьме.

В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

Сколько? 6-12,50 евро

Научное шоу "Умная Рига. Лечебное дело"

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27-28 мая проект "Умная Рига" представляет шоу "Лечебное дело". В процессе игрового занятия ребята пройдут 3 этапа: "Приемное отделение" (постановка диагноза), "Операционная" (практическая медицина) и "Аптека" (изготовление лекарств). Хирургические инструменты, приемы первой помощи, постановка диагноза, выбор стратегии лечения и еще много-много всего. Для родителей - отдельная программа с важными вопросами: что думает наука о борьбе против гриппа с помощью чеснока, о горчичниках и универсальных иммуномодуляторах; как отличить хорошего врача от вчерашнего студента-двоечника; с какой вероятностью мы доживем до 85 лет, до 95; и что насчет бессмертия, наконец?

Сколько? 32 евро

Дни российского кино

Foto: Publicitātes foto

27-28 мая в Доме Москвы в рамках Дней российского кино рижане смогут увидеть новые фильмы, среди которых: "Время первых", "После тебя", "Монах и бес", "Рай", "Пиковая дама", мультфильм "Три богатыря и морской царь" и другие.

Сколько? 3-7,50 евро

Концерт группы "Би-2"

Foto: Publicitātes foto

27 мая на Луцавсале бесплатным концертом популярной российской группы "Би-2" откроется новый концертный сезон. "Би-2" выступит с симфоническим оркестром. Специальные гости: Тамара Гвердцители и Тина Кузнецова. Вход на мероприятие с 18:00.

Сколько? Бесплатно

Прогулка на яхте по Даугаве

Foto: Maris Morkans

Единственный в Латвии исторический парусник "Либава" перебрался из Юрмалы в Ригу, и уже на этих выходных капитан Анатолий Молоканов открывает сезон прогулок по Даугаве (от причала городского яхт-клуба на Кипсале). "Либава" - копия прогулочной яхты XVII века, именно такие деревянные суда строились на верфях герцога Екаба (подробная история "Либавы"). Двухчасовая прогулка в сопровождении приятной музыки, с кофе и пирожными, закончится залпом из корабельных пушек, отлитых по старинным чертежам.

Сколько? 15-30 евро, детям до 5 лет бесплатно

Фестиваль Latviabeerfest 2017

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С 24 по 28 мая в Верманском парке проходит ежегодный пивной фестиваль Latviabeerfest. На фестивале можно будет попробовать почти все сорта пива, которые варят в Латвии, блюда традиционной латышской кухни, а также приобрести изделия ремесленников и продукты домашнего приготовления.

Сколько? 2 евро

Спектакль "Геракл. Подвиг №6"

27 мая театр "Общество свободных актеров" представит спектакль "Геракл. Подвиг №6" по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни". Зрителей ждет музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и бездной юмора, местами переходящего в сатиру.

Сколько? 8-12 евро

Спектакль "Княжна Мери"

27 мая Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Княжна Мери" по повести Михаила Лермонтова. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки.

Сколько? 7-17 евро

Концерт Ave Maria

27 мая в церкви св. Иоанна с программой Ave Maria выступит сопрано Ольга Пятигорская. Певица обладает красивым, насыщенным тембром голоса. Пела в Ватикане на церемонии посвящения в святые Падре Пио в присутствии кардиналов и Папы Римского Иоанна Павла II. Выступала в Римской опере, Римском аудиториуме, базилике Сан Паоло, в старейшей церкви Неаполя "Санта Кьяра", Алжирском национальном театре и т.д.

Сколько? 15 евро

Балет "Раймонда"

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28 мая в Латвийской национальной опере – балетная постановка "Раймонда". Знаменитый хореограф Мариус Петипа поставил "Раймонду" в 80-летнем возрасте, как квинтэссенцию своей богатой творческой жизни. Романтическая средневековая история на музыку Александра Глазунова отсылает зрителя к эпохе рыцарей, прекрасных дам и крестовых походов.

Сколько? 5-30 евро