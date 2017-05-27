Чем заняться в выходные: "Би-2" бесплатно, пиво рекой и под парусом по Даугаве

Праздник улицы Авоту
27 мая пройдет уже второй Праздник улицы Авоту, на который ждут всех желающих. Посетителей ждут концерты в расположенных на улице кафе, выставка свадебных платьев, фотоконкурс собак и базарчик с деликатесами и изделиями ремесленников.
Сколько? Бесплатно
Шоу иллюзионистов Сафроновых
27 мая в Рижском Доме конгрессов российские иллюзионисты братья Сафроновы представят рижанам свое новое шоу "Молния", в котором братья Сафроновы будут читать мысли зрителей и телепортируются в другую реальность, а также бросят вызов электрической машине, изобретенной в 1896 году знаменитым ученым Николой Теслой.
Сколько? 17-42,50 евро
Кукольный спектакль "Белоснежка и семь гномов"
В Латвийском театре кукол 27 мая маленьких зрителей ждет встреча с героями известной всем сказки о доброй сироте Белоснежке, ее друзьях гномах и злой и завистливой мачехе ведьме.
В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.
Сколько? 6-12,50 евро
Научное шоу "Умная Рига. Лечебное дело"
27-28 мая проект "Умная Рига" представляет шоу "Лечебное дело". В процессе игрового занятия ребята пройдут 3 этапа: "Приемное отделение" (постановка диагноза), "Операционная" (практическая медицина) и "Аптека" (изготовление лекарств). Хирургические инструменты, приемы первой помощи, постановка диагноза, выбор стратегии лечения и еще много-много всего. Для родителей - отдельная программа с важными вопросами: что думает наука о борьбе против гриппа с помощью чеснока, о горчичниках и универсальных иммуномодуляторах; как отличить хорошего врача от вчерашнего студента-двоечника; с какой вероятностью мы доживем до 85 лет, до 95; и что насчет бессмертия, наконец?
Сколько? 32 евро
Дни российского кино
27-28 мая в Доме Москвы в рамках Дней российского кино рижане смогут увидеть новые фильмы, среди которых: "Время первых", "После тебя", "Монах и бес", "Рай", "Пиковая дама", мультфильм "Три богатыря и морской царь" и другие.
Сколько? 3-7,50 евро
Концерт группы "Би-2"
27 мая на Луцавсале бесплатным концертом популярной российской группы "Би-2" откроется новый концертный сезон. "Би-2" выступит с симфоническим оркестром. Специальные гости: Тамара Гвердцители и Тина Кузнецова. Вход на мероприятие с 18:00.
Сколько? Бесплатно
Прогулка на яхте по Даугаве
Единственный в Латвии исторический парусник "Либава" перебрался из Юрмалы в Ригу, и уже на этих выходных капитан Анатолий Молоканов открывает сезон прогулок по Даугаве (от причала городского яхт-клуба на Кипсале). "Либава" - копия прогулочной яхты XVII века, именно такие деревянные суда строились на верфях герцога Екаба (подробная история "Либавы"). Двухчасовая прогулка в сопровождении приятной музыки, с кофе и пирожными, закончится залпом из корабельных пушек, отлитых по старинным чертежам.
Сколько? 15-30 евро, детям до 5 лет бесплатно
Фестиваль Latviabeerfest 2017
С 24 по 28 мая в Верманском парке проходит ежегодный пивной фестиваль Latviabeerfest. На фестивале можно будет попробовать почти все сорта пива, которые варят в Латвии, блюда традиционной латышской кухни, а также приобрести изделия ремесленников и продукты домашнего приготовления.
Сколько? 2 евро
Спектакль "Геракл. Подвиг №6"
27 мая театр "Общество свободных актеров" представит спектакль "Геракл. Подвиг №6" по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни". Зрителей ждет музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и бездной юмора, местами переходящего в сатиру.
Сколько? 8-12 евро
Спектакль "Княжна Мери"
27 мая Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Княжна Мери" по повести Михаила Лермонтова. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки.
Сколько? 7-17 евро
Концерт Ave Maria
27 мая в церкви св. Иоанна с программой Ave Maria выступит сопрано Ольга Пятигорская. Певица обладает красивым, насыщенным тембром голоса. Пела в Ватикане на церемонии посвящения в святые Падре Пио в присутствии кардиналов и Папы Римского Иоанна Павла II. Выступала в Римской опере, Римском аудиториуме, базилике Сан Паоло, в старейшей церкви Неаполя "Санта Кьяра", Алжирском национальном театре и т.д.
Сколько? 15 евро
Балет "Раймонда"
28 мая в Латвийской национальной опере – балетная постановка "Раймонда". Знаменитый хореограф Мариус Петипа поставил "Раймонду" в 80-летнем возрасте, как квинтэссенцию своей богатой творческой жизни. Романтическая средневековая история на музыку Александра Глазунова отсылает зрителя к эпохе рыцарей, прекрасных дам и крестовых походов.
Сколько? 5-30 евро