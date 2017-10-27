Чем заняться в выходные: большие ягоды, булгаковский квест и эксперименты в стиле Хэллоуин

Если вы планируете провести грядущие выходные с семьей, не пропустите нашу афишу. Впрочем, в столице происходит множество и других событий на любой вкус и возраст.

Кукольный спектакль "Приключения в волшебном лесу"

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В Латвийском театре кукол 28 октября маленьких зрителей ждет встреча с героями сказки "Приключения в волшебном лесу". События, происходящие в сказке Маргариты Старасте "Что происходит в Большом Лесу", оживают в красочном кукольном спектакле-мюзикле, сценография и куклы которого также базируются на оригинальных иллюстрациях писательницы. В 11 часов спектакль состоится на русском языке, в 14 – на латышском.

СКОЛЬКО? 6-12,50 евро

Мюзикл "Звуки музыки"

Foto: Vida Press

28 октября в Латвийской Национальной опере – знаменитый мюзикл "Звуки музыки" в постановке ЛНО. В основе мюзикла – книга Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп". В него вошли многие популярные песни, среди которых Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi и другие.

СКОЛЬКО? 2,50-8 евро

Ярмарка света

Foto: Shutterstock

28 октября в Квартале Калнциема пройдет "Ярмарка света" - площадка, на которой проходит традиционная ярмарка изделий ремесленников, будет украшена яркими лампами и абажурами. Детей с 11 до 15 часов ждут в выездной мастерской Латвийского национального художественного музея "Думать и творить".

СКОЛЬКО? Бесплатно

Спектакль "Как Домовуша деньги искал"

28 октября театр "Серебряный век" приглашает на детский спектакль "Как Домовуша деньги искал" в Рижский малый театр. Выпутается ли добрый Домовуша из лап коварной кулинарки Бабы-Яги? Наставит ли на путь истинный современную Маленькую Разбойницу? Добудет ли деньги для Доктора Айболита? Об этом и расскажет спектакль.

СКОЛЬКО? 5 евро

Квест по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

Foto: Shutterstock

28 и 29 октября этномузей "Мир шляпы" приглашает на квест по мотивам романа "Мастер и Маргарита", где можно не только встретить героев произведения Михаила Булгакова, но открыть тайну: кем же был тот самый таинственный Воланд.

СКОЛЬКО? 10-12 евро

Спектакль "Птичья опера"

Foto: LETA

29 октября в Латвийской национальной опере состоится показ постановки для детей "Птичья опера". Доктор Дулитл и его друзья всегда готовы поспешить на помощь тем, с кем приключилась какая-нибудь беда. Птицы и звери ни на миг не теряют самообладания: они находят таинственно пропавшую канарейку, ловко тушат пожар и даже успешно ставят оперу.

СКОЛЬКО? 2,50-30 евро

Индийский праздник Дивали Мела

29 октября в Рижском Доме конгрессов пройдет празднование индийского Нового года – Дивали Мела. В программе – ярмарка идийских блюд и продуктов, мастер-классы художников и музыкантов, творческие мастерские. Вход на ярмарку – бесплатный. Завершится праздник большим концертом с участием музыкантов, исполняющих традиционную индийскую музыку.

СКОЛЬКО? 2,50-20 евро

Научное шоу "Лаборатория Хэллоуин"

Foto: AFP/Scanpix

29 октября на сцене Рижского малого театра научный театр Laboratorium.lv покажет захватывающее шоу "Лаборатория Хэллоуин". Новое представление познакомит детей с веселыми и немножко пугающими, как и сам праздник, экспериментами. Шоу состоит из часового представления, после которого участники смогут самостоятельно попробовать захватывающие эксперименты.

СКОЛЬКО? 10-15 евро https://www.bilesuparadize.lv/ru/events/event/59965

Выставка "Тыквы и другие большие ягоды"

Foto: Shutterstock

До 29 октября в Латвийском музее природы проходит выставка "Тыквы и другие большие ягоды". Посетители выставки могут не только увидеть многообразие растущих в Латвии тыкв, по и получить консультации специалистов, а также узнать рецепты полезных блюд.

СКОЛЬКО? 0,71-2,13 евро

Моноспектакль Дмитрия Дюжева

Foto: RIA Novosti/Scanpix

28 октября в Большой гильдии выступит Дмитрий Дюжев с постановкой "Евгений Онегин". В интерпретации актера бессмертные строки Пушкина и музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновленными. Возможно, главной особенностью этого спектакля является именно музыка — не из оперы Петра Ильича Чайковского, а специально написанная композиция. Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог Антонина Михайловна Кузнецова.

СКОЛЬКО? 18-55 евро

Литературный круиз с Яковом Рафальсоном

Foto: Publicitātes foto

28 октября на корабле-ресторане Rīgas Pērle пройдет творческая встреча с известным латвийским актером Яковом Рафальсоном, который представит зрителям пьесу Николая Эрдмана "Самоубийца". Обычный жилец обычной коммуналки Семен Подсекальников угнетен тем, что не может найти работу и вынужден быть иждивенцем своей жены. И однажды, поссорившись с супругой, решает свести счеты со своей никчемной жизнью. Соседи по коммуналке не уговаривают его передумать, напротив – у каждого есть своя выгода в смерти Подсекальникова, и они начинают советовать ему, как уйти из жизни красиво.

СКОЛЬКО? 5 евро

Концерт Динары Рудане и Раймонда Паулса

Foto: LETA. Dziedātāja Dināra Rudāne

28 октября в Музыкальном доме Daile певица Динара Рудане и композитор и музыкант Раймонд Паулс представят программу "От классики до...", в которую вошли шедевры мировой оперы и произведения Маэстро.

СКОЛЬКО? 15-30 евро

Спектакль "Одесские рассказы"

28 октября на сцене театра "Общество свободных актеров" - моноспектакль "Одесские рассказы" с участием актера театра и кино, телеведущего, лауреата Всероссийского конкурса чтецов Олега Попова (Санкт-Петербург). В основе спектакля — рассказы Исаака Бабеля "Король", "Как это делалось в Одессе", "Любка Казак", "Справедливость в скобках", "Фроим Грач".

СКОЛЬКО? 8 евро

Фестиваль "Театральная Москва"

29 октября в Доме Москвы в рамках фестиваля "Театральная Москва" пройдет трансляция сразу двух спектаклей - "Эта пиковая дама" по рассказу Людмилы Улицкой и "Дама с собачкой" Антона Павловича Чехова.

СКОЛЬКО? 7 евро

Спектакль "Добрый человек из Сезуани"

Foto: Publicitātes foto

29 октября Рижский русский театр им. Михаила Чехова покажет спектакль "Добрый человек из Сезуани". Это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта. Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта..

СКОЛЬКО? 7-17 евро

Балет "Раймонда"

Foto: Publicitātes foto

28 октября в Латвийской национальной опере – балетная постановка "Раймонда". Знаменитый хореограф Мариус Петипа поставил "Раймонду" в 80-летнем возрасте, как квинтэссенцию своей богатой творческой жизни. Романтическая средневековая история на музыку Александра Глазунова отсылает зрителя к эпохе рыцарей, прекрасных дам и крестовых походов.

СКОЛЬКО? 5-35 евро

Концерт пианиста Олега Вайнштейна

Foto: Publicitātes foto

28 октября в Доме Москвы с новой программой "Любовь и страсть" выступит пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга Олег Вайнштейн. Прозвучат такие произведения, как "Аппассионата" и "Лунная соната", а также фрагменты из балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица".

СКОЛЬКО? 12,50-25

Концерт "История любви"

Foto: Publicitātes foto

29 октября на сцене Большой гильдии с программой "История любви" выступит дуэт из Санкт-Петербурга Анна Ананьина и Алексей Янкойть. "История любви" – новая работа музыкально-поэтического театра Софьи Маламуд. Латвийский зритель знаком с творчеством режиссера: спектаклем "Ты для меня всегда была чужой" (История любви и нелюбви двух великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева) и программами, посвященными творчеству Булата Окуджавы и памяти Анны Герман.

СКОЛЬКО? 9-30 евро

Выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век"

Foto: DELFI

До 5 ноября в музее Рижская биржа представлена выставка "Золотая классика русского искусства. XIX век". Экспозиция познакомит зрителей с лучшими произведениями выдающихся мастеров того времени. На выставке представлено 150 экспонатов живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства – фарфора, стекла, лаковых и серебряных изделий. Главные стилистические направления, основанные на материале коллекции, – романтизм и проявление реализма второй половины XIX века.

СКОЛЬКО? 2-7 евро